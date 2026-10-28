FIR के बाद छिंदवाड़ा की सियासत गर्माई, परासिया विधायक के समर्थन में सड़क पर उतरे 5 MLA
छिंदवाड़ा के परासिया में कांग्रेस नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली. प्रशासन को सख्त चेतावनी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:26 PM IST
छिंदवाड़ा : कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और भाजपा नेताओं के बीच परासिया में दशहरा के दिन हुए विवाद के बाद मामला गर्म है. परासिया एसडीएम शुभम कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई और भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है.
बीजेपी के दवाब में हुई एफआईआर
कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है "दशहरा के दिन चांदामेटा में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. हर साल की तरह परंपरा के अनुसार सारे कार्यक्रम हो रहे थे. अचानक भाजपा के कुछ नेता आए और उन्होंने विवाद शुरू कर दिया. इसी बीच एसडीएम शुभम कुमार यादव ने आकर कार्यक्रम बीच में रोक दिया, जिससे हमारी धार्मिक परंपरा आहत हुई. जिन लोगों ने हंगामा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन भाजपा के दबाव में मेरे खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई."
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप
विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है "सारी कार्रवाई परासिया एसडीएम के इशारे पर हुई. उन पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए. हम सब कांग्रेस विधायकों ने कलेक्टर हरेंद्र नारायण और एसपी अजय पांडे को सारी जानकारी दी. लेकिन प्रशासन भाजपा के दबाव में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहा है. मजबूरी में हमें आंदोलन करना पड़ा. आंदोलन में पांढुर्णा सौसर चौरई जुन्नारदेव और परासिया के सभी विधायक शामिल हुए."
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छिंदवाड़ा में बड़े आंदोलन की चेतावनी
विधायक सोहन वाल्मीकि ने कहा "राजनीतिक दबाव में मुझे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर FIR दर्ज कर ली गई. परासिया एसडीएम शुभम कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई. भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हंगामा किया. अभी ये आंदोलन परासिया में किया गया है. बाद में इसे बड़े स्तर पर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी किया जाएगा."