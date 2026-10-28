ETV Bharat / state

FIR के बाद छिंदवाड़ा की सियासत गर्माई, परासिया विधायक के समर्थन में सड़क पर उतरे 5 MLA

छिंदवाड़ा के परासिया में कांग्रेस का आंदोलन ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और भाजपा नेताओं के बीच परासिया में दशहरा के दिन हुए विवाद के बाद मामला गर्म है. परासिया एसडीएम शुभम कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई और भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है.

बीजेपी के दवाब में हुई एफआईआर