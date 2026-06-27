ETV Bharat / state

कांग्रेस विधायक सुनील उईके ने फोड़ा बम "छिंदवाड़ा सांसद ने भी किया बड़ा भूमि घोटाला"

कांग्रेस विधायक सुनील उईके ने प्रेस वार्ता में कहा "जब तक छिंदवाड़ा में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह रहे तो यहां से सही जानकारी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती थी. उनके यहां से तबादला होते ही विधानसभा में सही जानकारी पहुंची है. छिंदवाड़ा में व्यापक स्तर पर भूमि घोटाले हुए हैं. इसका मैं जल्द खुलासा करूंगा. उन्होंने विधानसभा में कई बार प्रश्न लगाए कि छिंदवाड़ा जिले में कितने आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट कराई गई हैं."

छिंदवाड़ा : उज्जैन में भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर उठा सियासी तूफान छिंदवाड़ा भी पहुंच गया है. कांग्रेस विधायक सुनील उईके ने छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू पर आरोप लगाया "उन्होंने अपने परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर बड़ा भूमि घोटाला किया है. छिंदवाड़ा जिले में 147 आदिवासी किसानों की भूमि कन्वर्ट कर भूमाफिया ने खरीदी हैं."

जिसका मान नहीं, उसकी कैसी मानहानि

सांसद बंटी विवेक साहू द्वारा भेजे गए मानहानि के नोटिस पर विधायक सुनील उईके ने कहा "जिसका मान-सम्मान नहीं बचा, वह मानहानि की बात करता है. चाहें तो आप सर्वे करा लीजिए. इसलिए मानहानि का सवाल ही नहीं उठाता. जनता और आदिवासियों के लिए वह हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर चाहे उन्हें कितने ही नोटिस क्यों न मिल जाएं. पीड़ित परिवार के साथ अगर गलत हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए. सांसद ने उन्हें मानहानि का नोटिस क्यों दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि वह जनता के वोटों से नहीं चुने गए, वह तो प्रशासनिक सांसद हैं, जो प्रशासन के द्वारा वोट चोरी करके बनाए गए."

सांसद ने नोटिस का जवाब 7 दिन में मांगा

हाल ही में छिंदवाड़ा के चारगांव प्रहलाद में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था. इसमें एक पक्ष के साथ मारपीट हुई थी. पीड़ित पक्ष के एक साथी ने सांसद बंटी विवेक साहू पर आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें कहा गया था "सांसद बंटी विवेक साहू से संरक्षण प्राप्त लोगों ने उनके साथ मारपीट की है." इसके बाद युवक के खिलाफ सांसद ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई थी.

इसी वीडियो को जुन्नारदेव के विधायक सुनील ऊइके ने भी सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया था. इसके बाद सांसद ने मानहानि का नोटिस दिया था. विधायक सुनील उईके का कहना है "सांसद के द्वारा दिए गए मानहानि के नोटिस में उन्होंने 7 दिन का समय दिया. मैं उनसे माफी मांगता हूं कि मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं आदिवासियों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा."