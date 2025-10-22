ETV Bharat / state

मोहन यादव ने दिए निर्देश, पालन करने फटाफट पहुंचे कांग्रेस विधायक, चर्चाओं का बाजार गर्म

मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद रामगढ़ पहुंचे छिंदवाड़ा के कांग्रेस विधायक, सोशल मीडिया पर पूजा की फोटो वायरल होते ही फजीहत हुई शुरू.

CONGRESS MLA SINGH COW WORSHIP
पूजा करते कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 2:41 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा को सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए थे. इसका पालन प्रदेश भर में किया गया. इसी कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के चौरई विधानसभा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है.

सीएम ने दिए निर्देश, कांग्रेस विधायक ने किया पालन

छिंदवाड़ा के चौरई विधानसभा की रामगढ़ गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था. प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा गौशालाओं में करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया था. रामगढ़ की गौशाला में गोवर्धन पूजा करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर चौरई से कांग्रेस के विधायक सुजीत सिंह चौधरी पहुंचे, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.

CONGRESS MLA SINGH COW WORSHIP
रामगढ़ गौशाला में पूजा करते कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. एचजी एस पक्षवार ने बताया कि "विकासखण्ड चौरई के कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ में किया गया. जिसमें चौरई विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने सांई गौशाला में उपस्थित होकर गोवर्धन पूजन किया. विकासखण्ड स्तरीय गौशालाओं में ग्राम के संरपच, सचिव व नागरिक मौजूद रहे. गोवर्धन पूजन कर गौसंरक्षण, स्वाबलंबन व सतत विकास का संकल्प लिया. इसी प्रकार विकासखंड पांढुर्णा में वंशी विनोद गौशाला ईटावा में एसडीएम अलका एक्का ने गोवर्धन पूजन किया. इसी तरह छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले की 39 गौशालाओं में विकासखंड स्तरीय गोवर्धन पूजन का आयोजन किया गया."

गौ पूजा हमारी परंपरा, राजनीति का विषय नहीं

बीजेपी सरकार के गौशालाओं में गोवर्धन पूजा के निर्देश पर कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह के पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह की चर्चाएं चल रही है. इसको लेकर जब ईटीवी भारत ने विधायक सुधीर सिंह चौधरी से फोन पर बात की तो उनका कहना था कि "हमारी सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. हम गाय पूजा अनादि काल से करते चले आ रहे हैं. गौशाला में गौ पूजा के साथ शाम को गोवर्धन पूजन का भी आयोजन किया गया था.

CHHINDWARA CONGRESS MLA SUDHIR
गाय की पूजा करते कांग्रेस विधायक (ETV Bharat)

प्रशासन के द्वारा मुझे वहां पर बुलाया गया था. मैं गाय की पूजा करने गया था. जहां धर्म और आस्था का विषय होता है, वहां पर राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. राजनीति और धर्म के दोनों मंच अलग-अलग होते हैं. अगर सरकार अच्छा काम करती है, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन अगर मुद्दे से भटकती है तो हम विरोध भी उतना ही पुरजोर तरीके से करते हैं."

गायों को खिलाया गया प्रसाद, सेवकों का हुआ सम्मान

गोवर्धन पूजा के साथ-साथ गौ पूजा का कार्यक्रम जिले के सभी गौशालाओं के साथ-साथ पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया गया था. इसमें गायों को विशेष तरीके से तैयार करने के बाद प्रसाद खिलाया गया और गौसेवकों का भी सम्मान किया गया. जो बरसों से गाय पालते हैं और उनका संरक्षण करते हैं. जिला प्रशासन द्वारा कहा गया की गाय पालने से गौसेवा ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से मजबूती भी आती है.

Last Updated : October 22, 2025 at 2:55 PM IST

TAGGED:

GOVARDHAN PUJA 2025
CHHINDWARA CONGRESS MLA SUDHIR
CONGRESS MLA SINGH COW WORSHIP
MOHAN YADAV ORDER COW WORSHIP
CONGRESS MLA WORSHIP SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

इंदौर में हिंगोट युद्ध, कलिंगा और तुर्रा टीम ने एक दूसरे पर फेंका बारूद, 36 लोग घायल

इंदौर में सूर्य उपासना के लिए सज धजकर तैयार 150 घाट, नहाय-खाय से होगी छठ की शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.