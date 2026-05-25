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मेलोडी खाओ महंगाई भूल जाओ, छिंदवाड़ा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, जनता को बांटी चॉकलेट

छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक में कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांटकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा, '' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं और देश की जनता को बोल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाओ. पेट्रोल-डीजल से लेकर महंगाई चरम पर है और देश के प्रधानमंत्री मेलोडी बांट रहे हैं, तो कहीं झालमुरी खा रहे हैं. इसलिए हमने भी जनता को मेलोडी खिलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है जिससे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश सहित केंद्र सरकार की हकीकत के बारे में जानकारी लग सके.''

छिन्दवाड़ा : इन दिनों देश में मेलोडी काफी चर्चाओं में है. सोशल मीडिया पर जहां मेलोडी को लेकर रील्स और मीम्स का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस ने मेलोडी के जरिए बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने मेलोडी के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. यहां कांग्रेस ने सड़क पर आम जनता को मेलोडी चॉकलेट खिलाई और पीएम मोदी व बीजेपी का विरोध किया.

पानी होने के बाद प्यासा है छिन्दवाड़ा, खाली मटके लेकर निगम का घेराव

छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र मागो ने कहा, '' माचागोरा बांध से पर्याप्त पानी की व्यवस्था है. छिंदवाड़ा तक पाइपलाइन भी बिछाई गई है. हमारे कार्यकाल में हर घर में पानी आता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ हर घर नल से जल का नारा दिया. लेकिन पानी नहीं पहुंचा पाई. पानी होने के बाद भी छिंदवाड़ा शहर के कई वार्डों में दो दिन के अंतराल में पानी आ रहा है. खुद भाजपा के पार्षद टैंकरों से पानी बांट रहे हैं. इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने नगर निगम में पहुंचकर खाली मटके लेकर प्रदर्शन किया.''

छिंदवाड़ा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन (Etv Bharat)

नगर पालिका निगम के अध्यक्ष ने आगे कहा, '' नगर के वार्ड क्रमांक 9 व 20 के वार्डवासियों ने मटके फोड़कर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए निगम के जिम्मेदारों से तत्काल सुधार की मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने वार्डों में बिजली के खम्बे लगाकर उसमें स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की मांग की है. साथ ही नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए भी मांग की है.

छिंदवाड़ा कांग्रेस ने मेलोडी के जरिए पीएम व बीजेपी को घेरा (Etv Bharat)

जुन्नारदेव में भी पानी के लिए आंदोलन, नगरपालिका में फेंकी चूड़ी

जुन्नारदेव में भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जुन्नारदेव नगर पालिका प्रांगण में मटके फोड़कर जल संकट के प्रति आक्रोश जताया और चूड़ियां फेंककर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने 'भ्रष्टाचार बंद करो', 'जनता को पानी दो', 'नगरपालिका होश में आओ' जैसे नारे लगाकर पूरे नगर का माहौल गरमा दिया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जुन्नारदेव नगर में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. नगरवासियों को महीने में मात्र कुछ ही दिन पानी मिल पा रहा है, जबकि पूरे महीने का बिल वसूला जा रहा है.

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आरोप लगाए गए कि दूषित पानी सप्लाई होने से आमजन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि पाइप लाइन विस्तार के नाम पर मुख्य सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. करोड़ों रुपए की लागत से बनी सड़कों को क्षतिग्रस्त कर अधूरा छोड़ दिया गया है व निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप भी लगाया गया. कांग्रेस ने कहा कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी।