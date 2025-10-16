ETV Bharat / state

कफ सिरप पीड़ितों को 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार, छिंदवाड़ा कांग्रेस का जिला अस्पताल पर धरना

छिंदवाड़ा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ( ETV Bharat )

कमलनाथ ने भी की है पीड़ितों को सहायता राशि देने की घोषणा

कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की लगातार मौत हो रही है. लोगों के 10 से 20 लाख रुपये तक खर्च हो गए हैं और सरकार ने मुआवजा राशि चार लाख रुपये वितरित की है. जबकि सरकार को इलाज का पूरा खर्चा देने के अलावा मृत बच्चों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए.

छिंदवाड़ा: जहरीले कफ सिरप से हो रही मौत के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अस्पताल के सामने एक दिन का धरना देकर पीड़ित परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ ने भी पीड़ित परिजनों को मुआवजा की घोषणा की है. 12 अक्टूबर को कमलनाथ पीड़ितों के परिजनों से मिलने परासिया पहुंचे थे. वहां उन्होंने कहा था कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार है. प्रदेश में कितनी नकली दवाइयां बिक रही हैं इसकी जानकारी सरकार को नहीं है.

मध्य प्रदेश में अब तक 23 बच्चों की हो चुकी है मौत

जहरीले कफ सिरप मामले में अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है. इस मामले में पुलिस ने SIT गठित की है. मामले में सिरप को प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी और सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक रंगनाथन को गिरफ़्तार किया गया है. इसके साथ ही कंपनी की केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को भी गिरफ़्तार किया गया है.

दोनों पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार के लोगों से कर चुके हैं मुलाकात

प्रदेश में कफ सिरप से हो रही मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऊमंग सिंगार, कमलनाथ और नकुलनाथ पीड़ितों से मुलाकात कर चुके हैं.