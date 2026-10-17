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1200 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा! कलेक्टर की पत्नी को आया सपना, बना मां सिद्धिदात्री का मंदिर

छिंदवाड़ा का सिद्धिदात्री मंदिर ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो अपनी कई मान्यताओं और देवी प्रतिमा के चलते प्रसिद्ध है. इस मंदिर का ब्रिटिश शासन काल के पहले से जुड़ा इतिहास बताया जाता है. गोदड़देव मंदिर में स्थित मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा लगभग 1200 वर्ष से भी पुरानी बताई जाती है. यह मंदिर छिंदवाड़ा कलेक्टर बंगले के बाजू में स्थित है.

कलेक्टर की पत्नी को आया सपना, बना मंदिर