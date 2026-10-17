1200 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा! कलेक्टर की पत्नी को आया सपना, बना मां सिद्धिदात्री का मंदिर
छिंदवाड़ा के सिद्धिदात्री मंदिर की अनोखी है कहानी, ब्रिटिश शासन काल के दौरान से मंदिर में स्थित है मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा. रिपोर्ट- नागेंद्र सिकरवार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:02 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो अपनी कई मान्यताओं और देवी प्रतिमा के चलते प्रसिद्ध है. इस मंदिर का ब्रिटिश शासन काल के पहले से जुड़ा इतिहास बताया जाता है. गोदड़देव मंदिर में स्थित मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा लगभग 1200 वर्ष से भी पुरानी बताई जाती है. यह मंदिर छिंदवाड़ा कलेक्टर बंगले के बाजू में स्थित है.
कलेक्टर की पत्नी को आया सपना, बना मंदिर
इतिहास के प्रोफेसर अमोल भारद्वाज ने बताया कि, ''छिंदवाड़ा में स्थित मां सिद्धिदात्री की दिव्य प्रतिमा का इतिहास इस शहर की स्थापना से भी पुराना है. जो लगभग 1200 साल प्राचीन माना जाता है. सन 1982 में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के उत्खनन से प्राप्त चमत्कारी मूर्ति को तत्कालीन कलेक्टर एन पी तिवारी सुरक्षा के लिहाज से कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी में लाए थे. जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी को एक रहस्यमय स्वप्न आया. स्वप्न में माता ने वहां से निकालकर उसे स्थापित करने को कहा. इसके बाद से मूर्ति को कलेक्ट्रेट के बाजू में बने मंदिर में स्थापित कर दिया गया.''
गोदड़देव मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित
धीरे-धीरे यह मंदिर बनते बनते वर्तमान समय में भव्य मंदिर बन चुका है. मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग के द्वारा अप्रैल 2023 में इस प्राचीन गोदड़देव मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था. इस दौरान वहां पर मूर्तियों के रखरखाव और संरक्षण का कार्य भी तेजी से हुआ था. उस दौरान पुरातत्वविदों और कार्बन डेटिंग के अनुसार मां सिद्धिदात्री की दिव्य प्रतिमा को लगभग 1200 साल पुराना बताया गया था.
मंदिर को लेकर एक कथा और है. मंदिर परिसर के वरिष्ठ सदस्य हरलाल चौरिया (95 वर्ष) ने बताया कि, ''उस समय के कलेक्टर एन पी तिवारी के घर में खाने बनाने वाला रसोईया पंडित जी थे. वहीं खाना बनाते वक्त अचानक उन्हें देवी आ गई. इसके बाद कलेक्टर की पत्नी ने हरलाल चौरिया से कहा कि उनके रसोईया को देवी आ गई है. जिसके बाद खाना बनाने वाले पंडित जी ने बताया कि उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए. इसके बाद से यहां छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया गया था. धीरे-धीरे यह आज वर्तमान में भव्य रूप ले चुका है.''
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दुर्गा स्वामी मंदिर समिति के सदस्य राजेश गौतम ने बताया कि, ''वह बचपन से ही इस मंदिर में दर्शन करते आ रहे हैं. उनके पूर्वजों में भी बताया था कि यहां अंग्रेजों के शासनकाल से छोटी सी मडिया थी, जिसे अंग्रेजों ने किसी व्यक्ति को भिजवा कर फिंकवा दिया था. फिर मां दुर्गा ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानी. और उन्हें वापस से वहां स्थापित करवाया.''
नवरात्रि में लगता है भक्तों का तांता
मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्ति विश्वेश ठाकुर ने बताया कि, ''वह बचपन से ही अपनी माता के साथ मंदिर में आते थे और आज भी वह निरंतर आ रहे हैं. इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना मांगता है वहां पूरी होती है. मंदिर अपनी प्राचीनता और दिव्यता के कारण काफी प्रसिद्ध है. यहां हर नवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा सुबह से ही लगा रहता है.''