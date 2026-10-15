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सीट छोड़ने वालों की खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान, जहां हैं वहीं रहें शिक्षक वरना होगी कार्रवाई

छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर विकासखंड शिक्षा कोऑर्डिनेटर या फिर कोई भी शिक्षक जिसकी जहां पर ड्यूटी है उसे वहीं पर रहना होगा. ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि, शिक्षा में अगर सुधार नहीं हुआ तो लापरवाह की खैर नहीं.

जहां पर ड्यूटी वहीं पर रहना होगा वरना होगी कार्रवाई