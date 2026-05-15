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युवक का स्टार्टअप देखने पहुंचे थे कलेक्टर साहब, मौके पर देखा ऐसा नजारा तो कर दी बड़ी कार्रवाई

छिंदवाड़ा: सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युवक ने स्टार्टअप शुरू किया. कुछ दिनों में स्टार्टअप इतना सक्सेस हुआ कि कलेक्टर साहब ने प्रोजेक्ट देखने की इच्छा जताई. बाकायदा कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए. जैसे ही कलेक्टर साहब पहुंचे तो मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि स्टार्टअप करने वाले युवक ने ऐसा काम किया था जिसे कलेक्टर साहब देखकर तारीफ करने की बजाय है उस पर जमकर बरस पड़े.

नर्सरी में बच्चे कर रहे थे मजदूरी, कलेक्टर साहब ने लगाई फटकार

छिंदवाड़ा के बदनूर गांव में एक युवक ने हाईटेक नर्सरी का स्टार्टअप शुरू किया है. इस नर्सरी में वह सब्जियों के पौधे उगाकर किसानों को बेचता है. इस स्टार्टअप को देखने के लिए कलेक्टर हरेन्द्र नारायण नर्सरी पहुंचे वहां पर जब वे नर्सरी का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं. इससे कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत लेबर इंस्पेक्टर को आदेश देते हुए इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए. कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने लेबर इंस्पेक्टर को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि बाल श्रम किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं किया जाएगा.

क्या है बाल मजदूरी या बालश्रम

लेबर इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि "14-18 साल की उम्र के बच्चों से ऐसा काम कराना जो उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुंचाता है. या वह प्रथा जो बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और खेलने के अधिकार से वंचित करती है. ऐसे बच्चों से कहीं पर भी काम करवा कर उसके बदले में मजदूरी के पैसे दिए जाते हैं तो वह बाल श्रम कहलाता है. बाल श्रम करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है."

सरकारी योजना का जायजा लेने पहुंचे थे कलेक्टर