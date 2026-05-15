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युवक का स्टार्टअप देखने पहुंचे थे कलेक्टर साहब, मौके पर देखा ऐसा नजारा तो कर दी बड़ी कार्रवाई

छिंदवाड़ा में युवा किसान ने पॉलीहाउस योजना के तहत नर्सरी तैयार की, कलेक्टर साहब जायजा लेने पहुंचे तो पाया नर्सरी में बच्चे कर रहे थे मजदूरी. छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 12:13 PM IST

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छिंदवाड़ा: सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युवक ने स्टार्टअप शुरू किया. कुछ दिनों में स्टार्टअप इतना सक्सेस हुआ कि कलेक्टर साहब ने प्रोजेक्ट देखने की इच्छा जताई. बाकायदा कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए. जैसे ही कलेक्टर साहब पहुंचे तो मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि स्टार्टअप करने वाले युवक ने ऐसा काम किया था जिसे कलेक्टर साहब देखकर तारीफ करने की बजाय है उस पर जमकर बरस पड़े.

नर्सरी में बच्चे कर रहे थे मजदूरी, कलेक्टर साहब ने लगाई फटकार

छिंदवाड़ा के बदनूर गांव में एक युवक ने हाईटेक नर्सरी का स्टार्टअप शुरू किया है. इस नर्सरी में वह सब्जियों के पौधे उगाकर किसानों को बेचता है. इस स्टार्टअप को देखने के लिए कलेक्टर हरेन्द्र नारायण नर्सरी पहुंचे वहां पर जब वे नर्सरी का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं. इससे कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत लेबर इंस्पेक्टर को आदेश देते हुए इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए. कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने लेबर इंस्पेक्टर को मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए. कलेक्टर ने कहा कि बाल श्रम किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं किया जाएगा.

क्या है बाल मजदूरी या बालश्रम

लेबर इंस्पेक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि "14-18 साल की उम्र के बच्चों से ऐसा काम कराना जो उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुंचाता है. या वह प्रथा जो बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और खेलने के अधिकार से वंचित करती है. ऐसे बच्चों से कहीं पर भी काम करवा कर उसके बदले में मजदूरी के पैसे दिए जाते हैं तो वह बाल श्रम कहलाता है. बाल श्रम करवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है."

सरकारी योजना का जायजा लेने पहुंचे थे कलेक्टर

राहुल देशमुख नाम के युवा किसान ने पॉलीहाउस योजना के तहत नर्सरी तैयार की है. इस में पॉलीहाउस लगाने के लिए सरकार 33 परसेंट की सब्सिडी देती है. इन्हीं योजनाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर हरेन्द्र नारायण बदनूर गांव पहुंचे थे. इस वाले पॉलीहाउस में टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, गोभी और भी कई तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जाते हैं. छह पॉली हाउस में नर्सरी का व्यापार करने वाले राहुल देशमुख के यहां 200 मजदूर काम करते हैं. इन्हीं में से कुछ कम उम्र के बच्चे भी मजदूरी करते पाए गए थे.

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गेंहू खरीदी केंद्र भी पहुंचे कलेक्टर, किसानों की चर्चा (ETV Bharat)

गेंहू खरीदी केंद्र भी पहुंचे कलेक्टर, किसानों की चर्चा

छिंदवाड़ा में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का जायजा लेने के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायन मोहखेड़ पहुंचे और सालीमेटा स्थित फाल्कन वेयर हाउस में संचालित गेहूं खरीदी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उपस्थित किसानों से चर्चा कर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया, भंडारण व्यवस्था, बारदानों की उपलब्धता तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया. इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार भी उनके साथ थे.

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इस खरीदी केंद्र पर सेवा सहकारी समिति सांवरी, सेवा सहकारी समिति खुनाझिर तथा सेवा सहकारी समिति सालाखेड़ बदनूर द्वारा गेहूं उपार्जन किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र पर तौल कांटे का भी परीक्षण किया और तौल प्रक्रिया की जांच की. साथ ही उपार्जन कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने तथा किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

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