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छिंदवाड़ा में अनोखा नजारा, सांसद और कलेक्टर बने बाराती, महापौर व कमिश्नर बने घराती

छिन्दवाड़ा के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश सरकार ने 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया, जिसमें छिन्दवाड़ा सांसद बन्टी विवेक साहू, कलेक्टर हरेन्द्र नारायण, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने जमकर डांस किया. छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में मोहखेड़ जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा जनपद पंचायत और नगर पालिका छिंदवाड़ा द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया.

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की सड़कों पर शुक्रवार को अनोखा नजारा देखने मिला. कई दूल्हों वाली बारात के बीच जहां कलेक्टर और सांसद बाराती बनकर नाच रहे थे, तो दूसरी ओर घराती की भूमिका में महापौर और कमिश्नर बारात का स्वागत कर रहे थे. ये मौका था छिन्दवाड़ा के दशहरा मैदान में 200 जोड़ों के सामूहिक विवाह का. मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के तहत 200 जोड़ों की जब बारात निकली तो हर कोई देखता रह गया.

छिन्दवाड़ा के दशहरा मैदान में हुआ आयोजन (Etv Bharat)

जनपद से 50 जोड़ों का हुआ विवाह, कई आवेदन पड़े रहे पेंडिंग

छिंदवाड़ा जनपद पंचायत छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम और मोहखेड़ जनपद पंचायत से 50-50 जोड़ों का पंजीयन विवाह के लिए कराया गया था. हालांकि, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सैंकड़ों फॉर्म आए थे. जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने कहा, '' सरकार के नियम के अनुसार से शादी संपन्न कराई गई है. इसमें तमाम अधिकारी भी शामिल हुए.'' वहीं, सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा, '' सरकार की मंशा है कि गरीबों के घर भी बेटी की डोली खुशी से आए और गरीब अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके, इसी उद्देश्य के साथ सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती है.

200 जोड़ों की शादी में शामिल हुए सांसद-कलेक्टर (Etv Bharat)

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योजना में मिलती है 49 हजार की सहायता

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के अंतर्गत 55000 रु देने का प्रावधान है, जिसमें 49 हजार वधू पक्ष के खाते में आते हैं तो वहीं 6 हजार आयोजन समिति को दिए जाते हैं. हालांकि, 3 साल पहले छिंदवाड़ा में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में काफी विवाद भी हुए थे. सरकार की ओर से दिए गए उपहार में काफी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सामान देने पर रोक लगाते हुए सामान वापस करा दिया था. इसी के बाद से सरकार ने उपहार की जगह नगद राशि देने का प्रावधान किया है.