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छिंदवाड़ा में बाघ का आंतक, सिंचाई के लिए दिन में मिलेगी बिजली, इंसान और जानवर दोनों की सुरक्षा जरूरी

बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि समय पर ग्राम चौपाल एवं बाघ चौपाल आयोजित कर मुनादी की जाए. जिससे महुआ बीनने और तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा संबंधित जानकारियां उन्हें मिल सके.

वन्यप्राणी बाहुल्य और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष व वन्यप्राणियों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने अंतर्विभागीय बैठक ली. जिसमें कहा कि पेंच टाइगर रिजर्व से लगे हुए गांवों में सिंचाई के लिए बिजली का समय रात के बजाय दिन में किया जाएगा. 15 फरवरी से 15 जून को छोड़कर आठ महीने सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की सिंचाई निर्धारित करने अधीक्षण यंत्री बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर हरेन्द्र नारायन ने पेंच टाइगर रिजर्व से ही लगे हुए गांवों की सूची एसडीएम चौरई द्वारा विद्युत विभाग को देने के लिए कहा है.

छिंदवाड़ा: पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास लगातार बाघ के हमले से हो रहे हैं, जहां से कई इंसानों के मौत की घटना भी सामने आई हैं. इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने अंतर विभागीय बैठक लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की है.

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि कई बार लोग सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से अफवाह फैलाकर लोगों को डराते हैं कि जंगल के आसपास हमला करने वाले जानवर घूम रहे हैं. ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाले और सोशल मीडिया पर जानकारी सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने की बैठक (ETV Bharat)

जंगली इलाकों में भी बैरिकेडिंग के निर्देश

बैठक में अधिकारियों ने कलेक्टर को बताया कि बाघ की बसाहट के समीप क्षेत्र में टाइगर व दूसरे जीवों को देखने के लिए छिंदवाड़ा और दूसरे गांवों से पेंच टाइगर रिजर्व के कुंभपानी बफर वन परिक्षेत्र में रात में भीड़ इकट्ठा होती है. ऐसी परिस्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बैरिकेडिंग कर बाहरी व्यक्तियों के आने पर निगरानी करने और अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए. असामाजिक तत्व जिन्होंने जमतरा गेट में बीते दिनों उपद्रव और तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं.

6 महीने में चार लोगों का बाघ ने किया है शिकार

पेंच टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में पिछले 6 महीने के दौरान बाघ ने चार इंसानों को शिकार कर उन्हें मौत के घाट उतार चुका है. इसके बाद भी कई ऐसे बफर जोन हैं, जहां पर लगातार बाघ और तेंदुआ का मूवमेंट बना हुआ है. जिसकी वजह से किसानों और गांव के लोगों को अपने खेतों में काम करने में भी दिक्कत होती है. जंगली जानवर भी सुरक्षित रहें और इंसानों पर भी किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन का कदम उठा रहा है, क्योंकि कई बार जंगली जानवर से परेशान होकर ग्रामीण लोग भी इन पर जानलेवा हमला कर देते हैं.