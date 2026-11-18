कोल्ड्रिफ सिरप आरोपियों की जमानत से पीड़ित परिवार के जख्म ताजा, बच्चों को याद कर सिसक उठते हैं परिजन
छिंदवाड़ा कोल्ड्रिफ कप सिरप कांड को हुए एक साल से ज्यादा, आरोपियों को सजा के इंतजार में पीड़ित परिवार. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:40 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 6:50 PM IST
छिंदवाड़ा: मां-बाप जिसे दवा समझ कर पिला रहे थे, वह जहर निकला और कलेजे का टुकड़ा हमेशा के लिए जुदा हो गया. साढ़े 5 साल के अदनान का साथ कई बच्चे जो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनके परिवारों ने यादें आज भी सहेजकर रखी है. बेटे की मौत के जख्म अभी भरे नहीं हैं, लेकिन आरोपियों को जमानत मिल रही है. इसको लेकर बच्चों के परिजनों का कहना है कि मुआवजा देने से जख्म नहीं भरते हैं, बल्कि जो आरोपी हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए.
कोल्ड्रिफ सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी खराब होते गई, जिसमें 22 बच्चों की मौत हो गई थी. रिधोरा के कपिल पवार के ढाई साल के बेटे वेदांश को नॉर्मल सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद परासिया के निजी क्लीनिक में डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास इलाज कराया गया. उन्होंने इलाज में कोल्ड्रिफ सिरप लिखी और जब वह कोल्ड्रिफ सिरप पिलाई गई, तो बच्चे की किडनी खराब हो गई. नागपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. 27 दिनों तक इलाज चला, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका. करीब 15 लाख रुपए इलाज में खर्च हो गए.
इस मामले में तीन डॉक्टर, कम्पनी के मालिक सहित कुल 13 लोग गिरफ्तार किए गए थे. पीड़ित कपिल पवार का कहना है कि "अभी बच्चों की मौत का गम हम भूले भी नहीं है और आरोपियों की जमानत हो रही है. इतना ही नहीं दो ड्रग इंस्पेक्टर को तो बहाल कर दिया गया. जांच पूरी होने तक कम से कम इन्हें जेल में रखना था. आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है. कपिल पवार ने बताया कि करीब 15 लख रुपए इलाज का खर्च हुआ था. सरकार की तरफ से चार लाख मुआवजे की राशि दी गई है. पूरा खर्चा उठाने की बात की गई थी, लेकिन अस्पताल का खर्चा नहीं दिया गया."
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मुख्य आरोपी डॉक्टर की पत्नी को जमानत डॉक्टर जेल में
कोल्ड्रिफ सिरप का जब देश में हल्ला मच रहा था, तो इसी दौरान एसआईटी गठित की गई. इसमें तमिलनाडु से सनफार्मा कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को गिरफ्तार किया गय. साथ ही छिंदवाड़ा के परासिया से डॉ प्रवीण सोनी, डॉ अमन सिद्दकी और डॉ एसएस ठाकुर सहित मेडिकल स्टोर संचालक डॉ प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में डॉ प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को जमानत मिल गई है.
डॉक्टर प्रवीण सोनी की सुप्रीम कोर्ट में जमानत, याचिका हो चुकी खारिज
हाईकोर्ट से डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी. वहां से भी सुप्रीम कोर्ट ने दो बार जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इस मामले में दो लोगों को जमानत मिल चुकी है. जिसमें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है.
परिजन कर रहे जांच में तेजी की मांग
साढ़े 5 साल के पोते अदनान को भी कोल्ड्रिफ सिरप कांड में खो चुके साजिद खान का कहना है कि "मामले में SIT गठित हुई. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुआवजा भी दिया. पीड़ितों के घर पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से जांच प्रक्रिया धीमी चल रही है, उसमें तेजी आनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, आरोपियों को छोड़ नहीं जाना चाहिए. जो भी इस मामले में दोषी हैं, उन्हें कड़ी सजा होना चाहिए. लोगों को जमानत मिल रही है. कुछ अधिकारी बहाल हो रहे हैं. इससे हमारे जख्म फिर से हरे हो रहे हैं."
बेटा नहीं रहा लेकिन यादें सहेजकर रखी
बेटे को खो चुकी अफसाना खान ने बताया कि "मुआवजा राशि मिल गई है. बेटे को बचाने के लिए हमने अपना ऑटो तक बेच दिया था, लेकिन बेटे को बचा नहीं पाए. एक साल से ज्यादा हो गया है. आरोपियों को सजा नहीं मिली. हमें न्याय नहीं मिला है. भले ही हमारा बेटा चला गया है, लेकिन आज भी उसकी यादें कपड़े, स्कूल बैग और बोतल सहित साइकिल हमने सहेज कर रखी है, ताकि उनके सहारे ही अपने बेटे को हम याद कर लेते हैं.
टेस्टिंग में हुई गड़बड़ी, लेकिन अधिकारियों को बचा रही सरकार
परासिया से कांग्रेस के विधायक सोहन वाल्मीक ने बताया कि "मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्र से 15 बच्चों की सिरप पीने के बाद मौत हुई है. 22 बच्चों की मौत इस मामले में हुई है. सरकार ने डॉक्टर मेडिकल संचालक एमआर और कई लोगों पर मामले दर्ज कर गिरफ्तार किया, लेकिन जिस लैब में दवाई टेस्ट हुई, उसके अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई भी दवा टेस्ट के बाद ही बाजार में आती है.
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दो ड्रग इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें बहाल कर दिया. इसमें साफ समझ में आता है कि भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार आरोपियों के साथ है. ऐसे संवेदनशील मामलों में ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखा था, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इतनी बड़ी घटना होने के बाद परासिया के सिविल अस्पताल में अब तक एक भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है."
इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर अर्चना कैथवास ने बताया कि "परासिया सिविल अस्पताल में कोई भी परमानेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से तीन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अल्टरनेट डे वहां पर सेवाएं दे रहे हैं. कई बार किसी कारण बस भी नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जैसे ही परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी डॉक्टरों की नियुक्ति जाएगी."