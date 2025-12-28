ETV Bharat / state

साल 2025 ने मध्य प्रदेश को दिया न भरने वाला जख्म, छिंदवाड़ा में 21 घरों के बुझे चिराग

मासूम बच्चों को मामूली सर्दी खांसी और बुखार की जांच कराने पर डॉक्टर ने कफ सिरप दिया था. उन माता-पिता को क्या पता था कि वह अपने बच्चों को जिस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं. वह 10 फीसदी कमीशन के चक्कर में उनके बच्चों की जान से खिलवाड़ कर लेगा. वे जिसे दवा समझकर पिला रहे थे, वह जहर निकलेगी. आज भी परिवार सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं.

दवा समझकर खुद के मासूम को पिला रहे थे जहर

छिंदवाड़ा: साल 2025 मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा को एक ऐसा दर्द देकर गया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है. सर्दी खांसी की बीमारी ठीक करने के लिए दिए जाने वाले कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने की वजह से 21 घरों के चिराग बुझ गए. एक के बाद एक मासूम बच्चों की मौत से पूरा देश सहम गया था. अपने मासूम बच्चों को खो चुके परिवारों की आंखों के आंसू और उनका दर्द कभी सूखने वाला नहीं है.

चेन्नई के श्री सन फार्मास्युटिकल की फैक्ट्री में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाई जाती थी. छिंदवाड़ा में डॉक्टर्स के द्वारा सर्दी जुकाम होने पर बच्चों को पिलाने के लिए ये सिरप दी जा रही थी. परिवार वाले जैसे ही इसे पिला रहे थे. उसके बाद बच्चों की धीरे-धीरे किडनी खराब होने लगी. करीब 10 बच्चों की मौत के बाद जब प्रशासन ने कफ सिरप की जांच कराई, तो पता चला कि इसमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय मात्रा से 500 गुना ज्यादा निकली, जिसने दवा को जहर बना दिया था.

एसआईटी ने मामले में 11 लोग को किया गिरफ्तार

जहरीले कफ सिरप ने तांडव मचाना सितंबर 2025 से शुरू किया था. उसके बाद मासूम बच्चों की मौत लगातार होती गई. इस मामले में 4 अक्टूबर को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर परासिया की शिकायत पर मामला दर्ज कर एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जहरीली कफ पीने के बाद 5 बच्चे बचे

जहरीले कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की किडनी फेल हो गई थी. इनमें से 21 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इन्हीं में से 5 बच्चे ऐसे हैं, जो मौत को मात देकर वापस लौटे. इनमें से एक बच्चा जाटा छापर निवासी कुणाल यदुवंशी है. कुणाल का स्वास्थ्य खराब होने पर 24 अगस्त को डॉ. प्रवीण सोनी ने इलाज किया था. 29 अगस्त को पेशाब रुकने की समस्या के साथ कुणाल लगभग दो चार से पांच माह तक जीवन के लिए संघर्ष करता रहा. 22 दिसम्बर को स्वस्थ होकर कुणाल वापस घर लौटा है. इसके अलावा रिधोरा माल का प्रतीक पवार, सोनापीपरी का 2 साल का पार्थ और बारंगतेली का 8 साल का कर्तव्य स्वस्थ होकर घर लौटा.