छिंदवाड़ा में पत्तों पर जमी बर्फ, इस सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा पहुंचा 2.2 डिग्री

छिंदवाड़ा/श्योपुर : जनवरी का पहला सप्ताह मध्य प्रदेश के लोगों पर भारी पड़ रहा है. दिसंबर के अंत से ठंड का प्रकोप बढ़ा तो जनवरी के पहले सप्ताह ने हिलाकर कर रख दिया. शीतलहर और कोहरे को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं तो कई जगहों पर टाइमिंग बदल दी गई है. वहीं, कोहरे के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं. सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम होने से वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ गई है.

छिंदवाड़ा में सुबह 8 बजे तक जमी रही ओस

छिंदवाड़ा जिले में भी ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार "छिंदवाड़ा जिले में इस सीजन में पहली बार 2.2 डिग्री तापमान सोमवार रात को दर्ज किया गया है. हालात ये रहे कि सुबह 8:00 बजे तक खेतों और फसलों में हल्की बर्फ जमी रही."

मौसम वैधशाला आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिक डॉ. संत कुमार शर्मा ने बताया "इस सीजन में पहली बार इतना न्यूनतम गया है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सोमवार दोपहर को दर्ज किया गया."

अगले 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम

छिंदवाड़ा मंगलवार सुबह कोहरे के आगोश रहा. ग्रामीण अंचलों में खेतों की मेड़ पर एवं फसलों पर ओस की बूंदें पूरी तरह से जम गई हैं. पेड़ों के पत्तों पर भी बर्फ जमी देखी गई. सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाले पाइपों का रंग बर्फ जमने के कारण काला से सफेद हो गया है. कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. संत कुमार शर्मा ने बताया "उत्तर की ओर से आ रही लगातार तेज सर्द हवाओं के कारण हमारे यहां का मौसम चेंज हुआ है. अभी अगले 3 दिन तक ठंड के तेवर ऐसे ही रहने की संभावना है."

मेड़ों के पास धुआं कर पाले से बचाएं फसल को

छिंदवाड़ा जिले में खेत में पड़े हुए मक्के के भुट्टों एवं मकई के ठूठ पर भी ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी हुई दिखाई दी. तेज ठंड पड़ने से फसल में पाला लगने की आशंका है. ऐसे में फसलों को बचाव के लिए पानी की सिंचाई जरूरी होती है, ताकि फसल पर पाला ना पड़े. सब्जी की फसलों पर पाला पड़ने की सबसे ज्यादा आशंका होती है. पाला से बचाव के लिए खेत के आसपास मेड़ के आसपास आग जलाकर धुआं करने से राहत मिल सकती है.