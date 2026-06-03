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छिंदवाड़ा में कोयले की ग्रेडिंग में हेराफेरी, निजी कंपनी पर शासन को 23 करोड़ का चूना लगाने का आरोप

परासिया के मंडला-मंडली में कोल ब्लॉक का आवंटन एक निजी ग्रुप को हुआ था. जिसके वेस्टिंग ऑर्डर के तहत 20 करोड़ 89 लाख 47 हजार 750 रुपए की वसूली पंजीयन विभाग ने निजी ग्रुप पर निकाली थी. जब दस्तावेजों के पंजीयन और कंपनी के माइनिंग प्लॉन की जांच की गई तो दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई.अधिकारियों ने परीक्षण के आधार पर पाया कि कोल ब्लॉक कंपनी द्वारा खदान में मौजूद कोयले को जी-9 ग्रेड का बताया जा रहा है, जबकि असल में खदान में जी-7 ग्रेड का कोयला है.

छिंदवाड़ा: परासिया की कोयला खदान में एक निजी कंपनी पर शासन को करीब 23 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है. लीज डीड के पंजीयन में कोयले का ग्रेड छिपाकर यह हेराफेरी की गई. पंजीयन विभाग और ग्वालियर महालेखा अधिकारियों द्वारा ये गड़बड़ी उजागर करने के बाद खनिज विभाग ने कोल कंपनी के खिलाफ स्टांप अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. विभाग ने निजी कंपनी पर 23 करोड़ की रिकवरी निकाली है.

ऐसा आरोप है कि पंजीयन शुल्क को बचाने के चक्कर में अधिकारियों के साथ सांठगांठ करते हुए ये गड़बड़ी गई थी, ताकि करोड़ों की लीज डीड बचाई जा सके. इस प्रकरण में पंजीयन विभाग ने स्टॉम्प अधिनियम की धारा 48 (ख) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए 23 करोड़ 32 लाख 2 हजार 564 रुपए की ड्यूटी कंपनी के विरुद्ध निकाली है.

कोयले की ग्रेडिंग के आधार पर लगती है लीज डीड

मार्केट में ग्रेड G-7 का कोयला 2510 रुपए टन और ग्रेड G-9 का कोयला 1488 रुपए टन बिकता है. ग्रेडिंग में यह बड़े अंतर की वजह से लीज डीड पर इसका बड़ा असर होता है. इसकी वजह से गड़बड़ी की गई थी. 10.41 वर्ग किलोमीटर में पूरा कोल ब्लॉक फैला है तो वहीं 1.5 मिलियन टन सालाना कोयले का उत्पादन होता है. यहां निजी कंपनी को 5.6 वर्ग फीट कोल खदान का पट्टा दिया गया है.

शंका के दायरे में सर्विस प्रोवाइडर और खनिज विभाग

खनिज विभाग के माध्यम से प्रकरण पंजीयन विभाग को भेजा जाता है, इसलिए सवाल उठता है कि माइनिंग प्लान को देखे बिना अधिकारियों ने कैसे लीज डीड निश्चित कर दी. वहीं प्रकरण में सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी अहम होती है. पंजीयन संबंधित प्रक्रिया सर्विस प्रोवाइडर के यहां से लीक होने की भी संभावना जताई जा रही है. इस कारण घोटाले में खनिज विभाग और सर्विस प्रोवाइड पर शक जाहिर किया जा रहा है ऐसा आरोप है.

'कंपनी को नोटिस जारी कर मांगा गया है जवाब'

जिला पंजीयन अधिकारी उपेंद्र झा ने बताया, "कोल कंपनी के खिलाफ स्टांप अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. 23 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली जा चुकी है, जिसमें उन्होंने 25 फीसदी रकम जमा भी कर दी है."

इस मामले में जिला खनिज अधिकारी रविंद्र परमार ने बताया, "कोल कंपनी द्वारा जो माइनिंग प्लान पहले जमा किया गया था, वह एबीसीडी के आधार पर था अब मानक बदल गए हैं. खनिज विभाग द्वारा कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है."