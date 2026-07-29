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छिंदवाड़ा CMHO का बेटा गरीबी का प्रमाण पत्र बनवाकर बना मेडिकल ऑफिसर, मोहन यादव से की शिकायत

उन्होंने बताया, "इसके बाद बेटे ने मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन होने के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के जरिए फिर कोटे का लाभ लिया. मेडिकल ऑफिसर पांढुर्ना में पदस्थ डॉक्टर जितेश गुन्नाडे और प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे के दस्तावेजों की जांच कर कूट रचित दस्तावेज लगाकर कोटे का लाभ लेने की जांच की जाए." दोषी पाए जाने पर उन्होंने अपराध दर्ज करने की मांग की है.

अधिवक्ता और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोपली ने दस्तावेजों के साथ कलेक्टर को की गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि, "वर्तमान प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुत्राडे के सर्विस रिकॉर्ड में हलबा जाति एसटी वर्ग में दर्ज है. इनके बेटे डॉक्टर जितेश पिता नरेश गुन्नाडे ने आरक्षण का लाभ लेकर पढ़ाई पूरी की, दूसरी सुविधाएं भी उठाईं."

छिंदवाड़ा: ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बेटे को मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग दिलाने के गंभीर आरोप छिंदवाड़ा सीएमएचओ पर लगे हैं. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोपली ने दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत सीएम के नाम कलेक्टर को की है. उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है.

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोपली ने दस्तावेजों के साथ की लिखित शिकायत (ETV Bharat)

मेडिकल ऑफिसर रहते हुए बेटे ने लिया ईडब्ल्यूएस का लाभ

प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे ने बताया, "सीएमएचओ मैं अभी बना हूं, मैं जब मेडिकल ऑफिसर था तब बेटा पढ़ रहा था. उसने तब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया होगा. यह सब मानसिक प्रताड़ना देने के लिए शिकायतें की जा रही हैं. मुझ पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं."

सीएमएचओ के बेटे ने ईडब्ल्यूएस का लिया लाभ (ETV Bharat)

कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर बने हैं सीएमएचओ

मुख्यमंत्री को लिखे शिकायती पत्र में बताया गया है डॉक्टर नरेश गुन्नाडे पिता किशन गुन्नाडे (जिला स्वास्थ्य अधिकारी) जो कि वर्तमान में छिंदवाडा जिले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. ये पूर्व में चिकित्सा अधिकारी के पद पर सिविल अस्पताल पांढुर्ना में पदस्थ रहे.

10/02/2023 को जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अनुसूचित जनजाति (ST) कोटे से पदोन्नत होकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला छिंदवाड़ा में दिनांक 22/02/2023 से कार्यरत हैं. दिनांक 01 अगस्त 2024 से डीएचओ के पद के साथ-साथ ये जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में प्रभारी सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत है. इसके बाद दिनांक 01 जुलाई 2025 से तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा इन्हें जिले का प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी का आगामी आदेश तक के लिये सिविल सर्जन सह अधीक्षक के पद के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. तब से लेकर वर्तमान में ये माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के स्थगन आदेश के कारण जिले के प्रभारी मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.

इनकी विभागीय वरिष्ठता सूची एवं सेवा रिकॉर्ड मे दर्ज दस्तावेजों के अनुसार इनकी जाति (हलबा) अनुसूचित जनजाति दर्ज है. इनकी मेडिकल आफिसर के पद पर नियुक्ति एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति भी अनुसूचित जनजाति कोटे से हुई है, जो कि इनके सेवा पुस्तिका के रिकार्ड में दर्ज है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल आफिसर की वरियता सूची में इनकी जाति अनुसूचित जनजाति दर्ज है.

जानिए किसे मिलता है ईडब्ल्यूएस का फायदा

आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए के भीतर होनी चाहिए. ऐसे लोगों का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिससे सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है.प्रतियोगिताओं और छात्रवृत्ति योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है.

शिकायतकर्ता रमेश पोपली ने कहा, "सीएमएचओ का सालाना वेतन करीब 19 लाख रुपए है तो फिर बेटे का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है. फर्जी दस्तावेज लगाकर इन्होंने नौकरी हासिल की है, इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है."