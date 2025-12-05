छिंदवाड़ा के सीनियर सिटीजन फटाफट भरें फॉर्म, द्वारिका अयोध्या और काशी की फ्री यात्रा
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रही है. फिलहाल बारी छिंदवाड़ा जिले की है. रजिस्ट्रेशन शुरू.
December 5, 2025
छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत फरवरी में बुजुर्गों को सोमनाथ और द्वारिकाधीश के साथ ही मार्च-अप्रैल में काशी और अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराने जा रही है. इसके लिए नगर निगम में फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जो भी यात्रा करना चाहता है, वह फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बुकिंग करवा सकता है.
नगरीय निकाय या जनपद कार्यालय में दें आवेदन
छिंदवाड़ा जिले के बुजुर्ग तीर्थयात्री, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 9 से 15 फरवरी तक द्वारिका-सोमनाथ तीर्थ एवं 30 मार्च से 4 अप्रैल तक वाराणसी (काशी) अयोध्या तीर्थ की यात्रा कर सकेंगे. योजना के तहत द्वारिका-सोमनाथ तीर्थ के लिये 24 जनवरी तक एवं वाराणसी (काशी) अयोध्या के लिये 14 मार्च तक आवेदन जमा करने की तारीख है. आवेदक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित नगरीय निकाय अथवा जनपद कार्यालय में जमा कर सकते हैं.
क्या हैं तीर्थ यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
छिंदवाड़ा जिले के आवेदक इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र, समग्र आईडी व आधार कार्ड के साथ संबंधित नगर निगम, नगरीय निकाय और जनपद पंचायत में निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर सकते हैं. द्वारिका-सोमनाथ तीर्थ के लिये एवं वाराणसी (काशी) अयोध्या तीर्थ के लिये 250-250 यात्रियों को भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा.
यात्रा करने के लिए क्या है पात्रता
छिंदवाड़ा आयुक्त नगरपालिक निगम सीपी राय ने बताया "सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि इस संबंध में शासन के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन पत्र लेना शुरू करें. प्राप्त आवेदनों की पूर्ण रूप से जांच करते हुये ही आवेदन कलेक्टर कार्यालय को समय सीमा के अंदर भेजना होगा."
पति के साथ पत्नी भी यात्रा करने की पात्र
कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बताया "इस यात्रा में केवल 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी महिला, जो आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते हों, यात्रा के लिए पात्र हैं. यदि पति-पत्नी साथ यात्रा करना चाहते हैं तो दोनों में से किसी एक को पात्रता होने पर जीवनसाथी भी यात्रा पर जा सकता है, भले ही उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो. नए नियमों के अनुसार पहले यात्रा कर चुके बुजुर्ग 5 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः यात्रा के लिए पात्र रहेंगे. तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर भी आवेदन किया जा सकता है."
दिव्यांग नागरिक भी कर सकते हैं यात्रा
ऐसे दिव्यांग नागरिक जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत से अधिक है, वे भी इस यात्रा के लिये पात्र हैं. उनके लिये आयु का बंधन नहीं है. योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के एकल तीर्थ यात्री, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी एवं 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सहायक (केयर टेकर) ले जाने की पात्रता है. सहायक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम होना चाहिये.
छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से शुरू होंगी यात्राएं
ये यात्राएं छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होंगी और यहीं वापसी होगी. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत 3 सितंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शुरू की थी, जिसमें सबसे पहले यात्रा रामेश्वरम की कराई गई थी. इस योजना के तहत 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को सरकार तीर्थ यात्रा करती है साथ ही महिला 58 साल की यात्रा कर सकती है, लेकिन इसमें नियम है कि वह इनकम टैक्स के दायरे में ना आती हो.