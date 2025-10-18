कपड़े, मिठाई और प्यार, गरीबों की दीवाली रोशन करने गांव-गांव पहुंचता है कांस्टेबल
छिंदवाड़े के एक कांस्टेबल गरीबों के लिए बने मसीहा. दिवाली पर घर-घर जाकर बच्चों को बांट रहे कपड़े, मिठाईयां और पटाखे.
रिपोर्ट: महेंद्र राय
छिंदवाड़ा: हर तरफ दिवाली की चहल-पहल है. अधिकतर घर रोशनी से गुलजार हैं. बाजार में दुकानों में खरीदारों की भरमार है. लेकिन कुछ ऐसे घर और परिवार भी होते हैं जहां गरीबी दिवाली को फीका कर देती है. ऐसे परिवारों की जिंदगी में उजाला भरकर खुशियां लाने का काम करता है कपड़ा बैंक. आइए जानते हैं आखिर कैसे गरीबों के लिए दिवाली के मौके पर कपड़ा बैंक खुशियों की सौगात लेकर पहुंचता है.
गरीबों के लिए खुशियां लेकर आता है कपड़ा बैंक
जैसे ही लवानगुड़ी गांव में अचानक एक ऑटो रिक्शा पहुंचता है तो उसके पीछे छोटे बड़े और बुजुर्ग दौड़ लगा देते हैं. क्योंकि उसमें कुछ कपड़े, पटाखे, खिलौने और मिठाइयां होती है. यह गाड़ी कपड़ा बैंक की होती है. इस गांव में कुछ ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके लिए दिवाली सिर्फ देखने और सुनने का त्योहार होता है. क्योंकि अपनी गरीबी के आगे दिवाली पर ना तो नए कपड़े खरीद पाते हैं और ना ही अपने बच्चों के लिए पटाखे और मिठाइयां ला पाते हैं. इनके परिवार भी दूसरों की तरह दिवाली मना सके इसके लिए कपड़ा बैंक ऐसे गांव में पहुंचता है और जरूरतमंदों को कपड़े मिठाई या जूते चप्पल और बच्चों को पटाखे भी बांटता है
सिपाही ने की थी शुरुआत, अब बन गया है अभियान
मध्य प्रदेश पुलिस के सिपाही महेश भवरकर ने करीब 15 साल पहले कपड़ा बैंक के नाम से एक शुरुआत की. जिसमें भी लोगों से ऐसे कपड़े लेते थे जो उन लोगों के लिए काम की नहीं होते थे, लेकिन उन्हें उपयोग किया जा सकता था. ऐसे कपड़ों को लेकर उन्हें साफ सुथरा करने के बाद जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे. धीरे-धीरे यह शुरुआत अभियान में बदल गई और अब यह कपड़ा बैंक दिवाली के मौके पर ऐसे गांव में पहुंचता है जहां पर गरीबों को वितरित किया जाता है. ताकि बच्चे दिवाली पर अपनी खुशियां मना सकें.
घर से निकलने वाले हर सामान का होता है उपयोग
अधिकतर देखा जाता है कि कई घरों में दिवाली के मौके पर लोग कपड़ों से लेकर फर्नीचर और बर्तनों को पुराने होने या ट्रेंड बदल जाने पर या तो उसे कबाड़ में बेचते हैं या फिर फेंक देते हैं. कपड़ा बैंक इन सामानों को कलेक्ट करता है और फिर इन्हें ठीक करवाकर उन जरूरतमंदों को देता है जो इसे उपयोग कर सकते हैं. इसमें अब जन सहयोग भी मिलने लगा है.
लोग बाकायदा अपने घरों के कपड़े से लेकर सामान साफ करवा कर कपड़ा बैंक को देते हैं और कपड़ा बैंक फिर उन गांवों और घरों में जाकर जरूरतमंदों को वितरित कर देते हैं. कपड़ा बैंक में कोई भी सामान देने के लिए लोग फोन करते हैं और कपड़ा बैंक की टीम उनके घर पहुंच कर सामान इकट्ठा करके अपने पास लेकर आती है.
हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास करता है कपड़ा बैंक
छोटी सी मुहिम से शुरू हुआ अभियान प्रयास करता है कि जरूरतमंद को हर वह चीज उपलब्ध करा दी जाए जिससे उसकी खुशियां बढ़ सके. स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है और उसे स्कूल सामग्री से लेकर फीस की जरूरत होती है तो कपड़ा बैंक मदद करता है. ठंड के दिनों में गरीबों के लिए गर्म कपड़े खरीदना भी काफी मुश्किल साबित होता है, ऐसे में कपड़ा बैंक लोगों से गर्म कपड़े लेकर उन तक गर्म कपड़े भी पहुंचता है. कहीं किसी गरीब परिवार में अगर शादी हो और उन्हें भी किसी तरह की की जरूरत हो तो कपड़ा बैंक वहां भी मदद के लिए आगे आता है.
गरीबी में जन्में महेश भावरकर, अब बने जरूरतमंद लोगों के मसीहा
महेश भावरकर ने बताया कि, ''उनका जन्म भी गरीब परिवार में हुआ था. जब गांव में दिवाली होती थी तो एक समय में उनके पास भी ना तो पटाखे होते थे और ना ही मिठाइयां. जब वे इस लायक हुए तो सोचा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर सकते हैं. तो मैंने शुरुआत कपड़ा बैंक से की. क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने खर्चे से सब कर पाऊं, इसलिए मैंने लोगों से पुराने कपड़े और सामान लेने शुरू किए. उसके बाद लोग मेरे साथ जुड़ते गए. हम सिर्फ कपड़ा बैंक ही नहीं ऐसे सभी काम करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में दो पल की खुशी मिल सकें. अब मेरी पत्नी हेमलता भावरकर भी इसमें मेरा साथ देती है.''
कपड़ा बैंक की जिला अध्यक्ष ललिता सरवैया ने बताया, ''हम समाज के लोगों से कपड़े लेकर उसे अच्छे से धोकर प्रेस करके तैयार करते हैं. फिर जो गरीब इलाके हैं वहां जाकर बच्चों को लोगों को कपड़े बांटते हैं. हमारी सोच है कि हर गरीब व्यक्ति तक कपड़े और जरूरत की चीजें पहुंचाई जाएं. हमारी संस्था महिला उत्पीड़न पर भी काम करती है. बहुत से दानदाता पकड़े खुद धोकर हमारे पास पहुंचाते हैं. बहुत से लोग दान भी करते हैं.''