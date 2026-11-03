छिंदवाड़ा में एक तरफ जनसुनवाई दूसरे कमरे में रिश्वत का खेल, मुरैना में भी मांगी 40 हजार की घूस
छिंदवाड़ा में टेंडर दिलाने के नाम पर ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत, मुरैना में 2 बीघा जमीन के लिए पटवारी ने मांगी थी घूस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:47 PM IST
छिंदवाड़ा/मुरैना: कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में एक कमरे में मंगलवार को जनसुनवाई चल रही थी और दूसरे कमरे में रिश्वत का खेल. जैसे ही बाबू के हाथ में नोटों की गड्डी रखी गई, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया. कलेक्टर कार्यालय स्थित जनजातीय कार्य विभाग के एक क्लर्क को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है.
टेंडर दिलाने के नाम पर ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत
लोकायुक्त डीएसपी रेखा प्रजापति ने बताया, "जनजातीय कार्य विभाग में ठेकेदारी का काम करने वाले सौरभ मिश्रा ने शिकायत की थी कि, उन्होंने बाउंड्रीवॉल के लिए ऑनलाइन टेंडर फाइल किया था. टेंडर किन्ही कारणों से निरस्त कर दिया था और उसे फाइनल करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी. इस मामले में 4000 रुपए की रिश्वत जनजातीय कार्य विभाग का क्लर्क ललित अहिरवार ले रहा था. लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया."
बगल में चल रही थी जनसुनवाई, क्लर्क ले रहा था रिश्वत
लोकायुक्त की टीम ने जहां पर कार्रवाई की, वह कलेक्टर कार्यालय दफ्तर है. जनजातीय कार्य विभाग के ठीक बगल वाले कमरे में ही कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष है, जहां मंगलवार होने की वजह से जनसुनवाई चल रही थी. इसी दौरान लोकायुक्त के अधिकारी और कर्मचारी सिविल ड्रेस में तैनात थे, जैसे ही रिश्वत की रकम बाबू के हाथों में रखी गई, तुरंत रंगे हाथों पकड़कर उसे हिरासत में ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की.
मुरैना में पटवारी ने किसान से मांगी 40 हजार की रिश्वत
मुरैना न्यू तहसील में मंगलवार को राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया. मुरैना गांव का पुरा निवासी किसान मुरारीलाल कुशवाह ने अपनी 2 बीघा जमीन के सीमांकन के लिए तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दिया था. आरोप है कि मौजा पटवारी प्रदीप शर्मा ने सीमांकन की कार्रवाई करने के बदले किसान से 40 हजार रुपए मांगे थे. किसान पहले ही 5 हजार रुपए दे चुका था, लेकिन इसके बाद भी रिश्वत की मांग जारी रही.
7 हजार रुपए की दूसरी किश्त लेते पटवारी गिरफ्तार
परेशान किसान ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त एसपी ने टीआई बलराम राजावत के नेतृत्व में टीम गठित कर मुरैना भेजी. ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को 7 हजार रुपए की दूसरी किश्त लेते रंगे हाथों दबोच लिया.
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रिश्वत का यह सौदा न्यू तहसील कार्यालय के आरआई चेंबर में चल रहा था. लोकायुक्त टीम को सामने देखकर पटवारी ने रिश्वत के रुपए फेंककर बचने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई. टीम ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद टीम पटवारी को कोतवाली थाने ले गई और फिर सर्किट हाउस पहुंचकर आगे की कार्रवाई की.