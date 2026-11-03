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छिंदवाड़ा में एक तरफ जनसुनवाई दूसरे कमरे में रिश्वत का खेल, मुरैना में भी मांगी 40 हजार की घूस

छिंदवाड़ा में क्लर्क रिश्वत लेते गिरफ्तार ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा/मुरैना: कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा में एक कमरे में मंगलवार को जनसुनवाई चल रही थी और दूसरे कमरे में रिश्वत का खेल. जैसे ही बाबू के हाथ में नोटों की गड्डी रखी गई, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया. कलेक्टर कार्यालय स्थित जनजातीय कार्य विभाग के एक क्लर्क को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है.

टेंडर दिलाने के नाम पर ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत लोकायुक्त डीएसपी रेखा प्रजापति ने बताया, "जनजातीय कार्य विभाग में ठेकेदारी का काम करने वाले सौरभ मिश्रा ने शिकायत की थी कि, उन्होंने बाउंड्रीवॉल के लिए ऑनलाइन टेंडर फाइल किया था. टेंडर किन्ही कारणों से निरस्त कर दिया था और उसे फाइनल करने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी. इस मामले में 4000 रुपए की रिश्वत जनजातीय कार्य विभाग का क्लर्क ललित अहिरवार ले रहा था. लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया."