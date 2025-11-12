ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा की स्कीम से चकाचक हो जाएंगे देश भर के सरकारी टॉयलेट, सीक्रेट जानने पहुंची FICCI

इस दौरान FICCI की टीम ने ग्रामीणों और वॉश ऑन व्हील को संचालित करने वाले स्वच्छता दूतों से भी चर्चा की. इंडिया सेनीटेशन कोएलिशन फिक्की दिल्ली से सीईओ नताशा पटेल और सीनियर वॉश स्पेशलिस्ट हुसैन रंगबाला भी यहां पहुंचे हैं.

स्वच्छता के क्षेत्र में जिले ने इतिहास रच दिया है. जिला पंचायत छिंदवाड़ा को अपने यूनिक वॉश ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित इंडिया सेनीटेशन कोएलिशन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है. दिल्ली से फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉर्मर्स एंड इंडस्ट्री की दो सदस्यीय टीम छिंदवाड़ा पहुंची. यहां टेम ने हर्रई, अमरवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया के ग्रामीण अंचलों में इसे लागू करने के बाद क्या बदलाव आया इसे करीब से जाना.

छिन्दवाड़ा: गांव के सरकारी अस्पताल स्कूल और पंचायत की बिल्डिंगों में टॉयलेट बाथरूम बनकर तैयार तो हो जाते थे लेकिन सफाई नहीं होने की वजह से कुछ दिनों में ही यह गंदगियों में तब्दील हो जाते थे, जिसके चलते इन्हें कोई उपयोग नहीं कर पता था और ये खंडहर में तब्दील हो जाते थे. लेकिन छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने एक ऐसा प्रैक्टिकल किया है, जिसे पूरे देश में लागू करने के लिए सरकार काम कर रही है.

छिंदवाड़ा से शुरू हुई वॉश ऑन व्हील को 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के हर एक जिले में लागू कर दिया गया है. इसके बाद अब देश में भी से लागू करने का प्लान है जिसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इंडिया सेनीटेशन कोएलिशन फिक्की के सीनियर वॉश स्पेशलिस्ट हुसैन रंगवाला ने बताया, '' छिंदवाड़ा जिला पंचायत को जो अवार्ड मिला है वह कई श्रेणियां रखने के बाद दिया गया है. अवार्ड देना अलग प्रक्रिया है लेकिन यह जमीनी स्तर पर कितना कारगर सिद्ध हो रहा है इसे जानने के लिए हम छिंदवाड़ा पहुंचे हैं जिससे यहां पर आने वाली परेशानियां, इससे होने वाले फायदों के हिसाब से इसे फिर पूरे देश में लागू किया जा सके.''

स्वच्छता मित्रों ने बताया इस काम से बढ़ी आय (Etv Bharat)

स्वच्छता दूतों और ग्रामीणों से भी की बात



FICCI की टीम अमरवाड़ा के धनौरा ग्राम पंचायत के भुमका और जुन्नारदेव के घोड़ाबड़ी खुर्द गांव पहुंची. यहां उन्होंने ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय को देखा और इसकी साफ-सफाई पर प्रशंसा जाहिर की. टीम के सदस्यों ने बताया कि सामान्य तौर पर सामुदायिक शौचालय गंदे या फिर इनसे बदबू आती है लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है. इस दौरान टीम के सदस्यों ने स्वच्छता दूतों से भी चर्चा की शुरुआत और वर्तमान में इससे होने वाली आय को जाना. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्कूलों के प्रधान अध्यापकों से भी चर्चा हुई. यहां बताया गया कि वॉश ऑन व्हील प्रोजेक्ट के आने से स्कूलों के शौचालय साफ रहते हैं.

गांव में ही मिला रोजगार स्कूलों में भी अटेंडेंस बढ़ी

दिल्ली से आई टीम ने जब स्वच्छता दूत से कमाई के बारे में जानकारी ली तो स्वच्छता मित्रों ने बताया कि पहले भी गांव में मजदूरी करते थे और 5 से 6 हजार महीने कमा पाते थे पर अब उनकी कमाई 20 से 30 हजार महीना हो जाती है. स्वच्छता मित्रों ने बताया कि स्कूलों में शौचालय साफ नहीं होने से छात्राएं कम ही स्कूल आया करती थीं, पर अब उनकी अटेंडेंस भी बढ़ गई है.

स्वच्छता दूतों और ग्रामीणों से भी की टीम ने बात (Etv Bharat)

देश के किसी जिले को पहली बार मिला है फिक्की का अवार्ड

सितंबर में देश का सबसे प्रतिष्ठित इंडिया सेनीटेशन कोएलिशन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 छिंदवाड़ा को प्रदान किया गया था. यह सम्मान सतत रखरखाव और सामुदायिक प्रबंधन श्रेणी में मिला, जिसने पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया है. दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने प्राप्त किया था. इसके बाद एक नवंबर को पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है. फिक्की का यह अवार्ड पूरे देश में जिला स्तर पर पहली बार छिंदवाड़ा को मिला है.