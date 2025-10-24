ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा की आदिवासी बेटी का कमाल, 12वीं टॉपर वैष्णवी को मिलेगा बालिका विज्ञान पुरुस्कार

छिंदवाड़ा की वैष्णवी सरियाम को मिलने जा रहा है बालिका विज्ञान पुरुस्कार. वैष्णवी ने कक्षा 12वीं साइंस सब्जेक्ट में प्रदेश में किया था टॉप.

CHHINDWARA TRIBLE GIRL AWARD
12वीं टॉपर वैष्णवी को मिलेगा बालिका विज्ञान पुरुस्कार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: पांढुर्णा जिले के सिवनी गांव की वैष्णवी ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय के विषयों में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया था. जिसके चलते उन्हें बालिका विज्ञान पुरुस्कार मिलने जा रहा है. वैष्णवी का सपना है कि वह आईआईटी में जाकर पढ़ाई करें और एक सफल इंजीनियर बन सके. लेकिन गांव में ना तो पढ़ाई का स्तर इतना बेहतर था और ना ही आर्थिक स्थिति मजबूत. लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वैष्णवी ने जी जान लगा दी थी. जिसके चलते अब प्रदेश स्तर पर वैष्णवी को सम्मानित किया जाएगा.

प्रदेश में किया टॉप, मिलेगा बालिका विज्ञान पुरस्कार
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सतेंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि, ''वैष्णवी सरियाम ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय के विषयों में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है. इस उपलब्धि के लिए उन्हें जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 'मेधावी छात्रा पुरस्कार योजना' के अंतर्गत 'बालिका विज्ञान पुरस्कार' से सम्मानित करते हुए, 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी.''

VAISHNAVI CHILD SCIENCE AWARD
वैष्णवी ने कक्षा 12वीं साइंस सब्जेक्ट में प्रदेश में किया था टॉप (ETV Bharat)

10 जनजातीय बालिकाओं को दिया जाता है सम्मान
मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा यह पुरस्कार उन 10 जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को दिया जाता है. जिन्होंने विज्ञान संकाय के विषयों (भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित) में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हों और प्रदेश में सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए हों. राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल अंक सूची और जाति प्रमाण-पत्र जांच करने के बाद वैष्णवी को प्रथम स्थान के साथ पुरस्कार के लिए चुना गया है.

300 में से लिए 284 नंबर, अब जेईई मेन्स की तैयारी
वैष्णवी सरियाम के पिता विनोद सरियाम किसान हैं और माता गृहिणी होने के साथ सिलाई का काम करती हैं. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद वैष्णवी ने अपनी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास से यह मुकाम हासिल किया है. वैष्णवी ने 300 में से 284 अंक लेकर विज्ञान संकाय के विषयों में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है. फिलहाल वह घर पर रहकर जेईई मेन्स की तैयारी कर रही हैं. इस उपलब्धि पर कलेक्टर हरेंद्र नारायन और सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.

TAGGED:

CHHINDWARA 12 TOPPER VAISHNAVI
VAISHNAVI CHILD SCIENCE AWARD
MEDHAVI SCHOLARSHIP SCHEME
CHHINDWARA NEWS
CHHINDWARA TRIBLE GIRL AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मोहन सरकार कोदो कुटकी पर देगी बंपर बोनस, फटाफट पूरा करें ये जरूरी काम

पति ने पत्नी पर लगाया बेटे के धर्म परिवर्तन का आरोप, दंपत्ति का तलाक को लेकर चल रहा केस

तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में 3 बार मारी पलटी, वीडियो देख दंग रह गये लोग

मध्य प्रदेश के 5 जिलों के शासकीय अस्पतालों में होंगी भर्तियां, 800 नए बेड भी बढ़ेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.