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छिंदवाड़ा के प्रवीर का कमाल, ISRO वैज्ञानिकों से सीखेगा गुर, मप्र से 14 छात्रों का हुआ चयन

भारत सरकार के इस विशेष कार्यक्रम के लिए पूरे मध्य प्रदेश से केवल 14 छात्रों का चयन किया गया है. यह चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद किया जाता है. प्रवीर को 10 मई को सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसरो के प्रख्यात वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करने और उनके व्याख्यान सुनने का मौका मिलेगा.

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा के दसवीं के छात्र प्रवीर साधेलिया का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के 'युविका-2026' (युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम) के लिए हुआ है. प्रवीर जिले के पहले ऐसे छात्र हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की इस कड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर यह गौरव हासिल किया है.

जैसे ही प्रवीर के सिलेक्शन के बारे में पता चला स्कूल के सभी शिक्षकों और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. सभी रिश्तेदार, परिवार, मित्र एवं घर में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया. कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने भी प्रवीर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रवीर ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है और उनकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है.

कैसे होता है सलेक्शन जाने प्रक्रिया

प्रवीर ने बताया इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है. पचास प्रतिशत अंक आठवीं कक्षा के अंकों के आधार पर दिए जाते हैं. इसके अलावा 15 प्रतिशत ओलंपियाड के आधार पर, जबकि कुछ प्रतिशत अंक विज्ञान की गतिविधियों और स्पोर्ट्स, स्काउट्स गाइड या एनसीसी सदस्य के आधार पर भी दिए जाते हैं. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए विशेष कोटा होता है. इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के बाद एक क्विज कॉम्पटीशन होता है जिसमें आठवीं कक्षा स्तर के अंतरिक्ष से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं. इसमें सफल होने वाले छात्रों का सलेक्शन किया जाता है. मध्य प्रदेश से कुल 14 छात्रों का चयन हुआ है.

देश के नामी वैज्ञानिक से मिलने का मिलेगा मौका

प्रवीर ने बताया कि वे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं. श्रीहरीकोटा में जाकर अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है और वे हवा में कैसे चलते हैं. इसके अलावा देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिलेगा. इसरो द्वारा कक्षा 9 के छात्रों के लिए एक 2-सप्ताह का आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि जगाना है. यह कार्यक्रम पूरी तरह से फ्री है. और इसमें वैज्ञानिक संवाद, लैब का दौरा और मॉडल रॉकेटरी जैसी गतिविधियां शामिल हैं.