धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! दिल्ली से छिंदवाड़ा तक आंदोलन, बारिश में पॉलिथीन तानकर डटे CJP कार्यकर्ता
छिंदवाड़ा में बारिश के बीच CJP कार्यकर्ता कर रहे सोनम वांगचुक का समर्थन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 1:38 PM IST
छिंदवाड़ा: दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर फव्वारा चौक पर हड़ताल पर बैठे यह छात्र सोनम वांगचुक के समर्थन के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर रहे हैं. दिल्ली में हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को छिंदवाड़ा में भी छात्रों के द्वारा भारी बारिश में समर्थन दिया जा रहा है. इतना ही नहीं छिंदवाड़ा के समाजसेवी भी दूसरी जगह बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर दिन रात धरने पर बैठे हैं.
जंतर-मंतर पर हो रहे आंदोलन का छिंदवाड़ा में समर्थन
भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर दिल्ली में धरना दे रही है. इसके चलते उन्होंने संसद भवन की तरफ कूच किया. काफी हंगामा भी हुआ लेकिन इसके बाद भी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोनम वांगचुक के समर्थन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक और अंबेडकर तिराहे पर छात्र और समाज सेवी आंदोलन पर बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा छिंदवाड़ा में भी उन्हें समर्थन मिलेगा.
बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर बैठे हैं प्रदर्शनकारी
अंबेडकर तिराहे पर बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी में से विपिन लोधी ने बताया कि, "नीट का पेपर लीक हो गया, बच्चों के सपनों पर पानी फिर गया. जब बच्चे अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तो बदले में सरकार ने उन्हें लाठी और डंडे दिए. कॉकरोच जनता पार्टी का वे समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे छात्रों की हित की बात के लिए अड़े हैं. दिल्ली जाकर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए भारी बारिश के बीच पॉलिथीन लगाकर उनका समर्थन कर रहे हैं. यह समर्थन दिन और रात में भी जारी है.''
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राष्ट्रपति के नाम सौंपा था ज्ञापन, पुलिस ने दिया हैल्टीमेटम
कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को छिंदवाड़ा में एक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय में पहुंच कर ज्ञापन दिया था. हालांकि आंदोलन को लेकर यातायात डीएसपी रामेश्वर प्रसाद चौबे ने बताया है कि, ''आंदोलनकारी के द्वारा किसी तरीके से भी कोई अनुमति नहीं ली गई है, ना ही कोई सूचना दी गई है. उन्हें आंदोलन स्थल से हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है. क्योंकि इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है. निर्धारित स्थान पर आंदोलन की अनुमति लेकर कोई भी संस्था या संगठन शांतिपूर्वक अपनी मांगे रख सकता है. लेकिन अभी फिलहाल किसी भी आंदोलनकारी ने कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.''