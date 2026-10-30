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बूंद-बूंद को मोहताज छिंदवाड़ा, हर तीसरे दिन पानी सप्लाई, CM हेल्पलाइन पर शिकायतों की बाढ़

छिंदवाड़ा में 50 नए बोरवेल कराने की तैयारी में नगर निगम ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा शहर में लोग पेयजल को मोहताज हैं. महीने में सिर्फ 10 या 15 दिन पानी सप्लाई हो रहा है. नगर निगम पानी तो दे नहीं पा रहा है लेकिन पूरे महीने का बिल वसूला जा रहा है. जनता का गुस्सा अब सीएम हेल्पलाइन में फूट पड़ा है. अक्टूबर महीने में ही शहरवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पर पानी संकट को लेकर 271 शिकायतें दर्ज की हैं.

पूरे छिंदवाड़ा शहर में लोग पानी को तरसे