बूंद-बूंद को मोहताज छिंदवाड़ा, हर तीसरे दिन पानी सप्लाई, CM हेल्पलाइन पर शिकायतों की बाढ़
छिंदवाड़ा में दिन पर दिन पेयजल संकट गंभीर हो रहा. जलस्रोत खाली होने के कारण नगर निगम भी असहाय. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:33 PM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा शहर में लोग पेयजल को मोहताज हैं. महीने में सिर्फ 10 या 15 दिन पानी सप्लाई हो रहा है. नगर निगम पानी तो दे नहीं पा रहा है लेकिन पूरे महीने का बिल वसूला जा रहा है. जनता का गुस्सा अब सीएम हेल्पलाइन में फूट पड़ा है. अक्टूबर महीने में ही शहरवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पर पानी संकट को लेकर 271 शिकायतें दर्ज की हैं.
पूरे छिंदवाड़ा शहर में लोग पानी को तरसे
शहरवासियों का कहना है कि परेशान होकर वे पहले पार्षद से शिकायतें कर चुके हैं. नगर निगम दफ्तर में भी शिकायतों को तवज्जो नहीं मिल रही है. जब लोग परेशान हो गए तो अब 181 पर फोन लगाकर सीधे सीएम से मदद मांग रहे हैं. जनता का एक ही सवाल है पर्याप्त पानी कब मिलेगा. इस बार बारिश की कमी के चलते पूरा शहर जलसंकट से जूझ रहा है.
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि एक दिन के अंतराल पर शहर में पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन इन दावों के इतर हालात ये हैं कि लोगों को लगातार 3-3 दिन तक पानी नहीं मिल पा रहा है. हालत ये है कि अब नगर निगम अधिकारियों ने भी पानी संकट की शिकायतों के निराकरण में एक प्रकार से हाथ खड़े कर दिए हैं.
50 नए बोरवेल कराने की तैयारी में नगर निगम
महापौर विक्रम अहिके ने बताया "जल संकट पर व्यवस्था बनाने के लिए नारंगी डैम का निरीक्षण किया गया है. डैम का पानी कुलबहरा नदी तक लाने के लिए प्लानिंग बनाई जा रही है. इसके साथ ही शहर में 50 नए बोरवेल खनन करने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है." नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने कहा "सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा रहा है. पानी वितरण को लेकर दिक्कत है, जिस पर रोजाना समीक्षा करते हुए दुरुस्त किया जा रहा है."
नगर निगम के सामने क्या मुसीबतें
- नगर निगम के ग्रामीण वार्डों में आज भी जल वितरण व्यवस्था बोरिंग के माध्यम से. यहां समस्या आने से अक्सर सप्लाई प्रभावित होती है.
- पूरे 48 वार्डों में रोजाना सप्लाई के लिए 49 एमएलडी पानी चाहिए, लेकिन निगम माचागोरा से 20 एमएलडी पानी ले पा रहा है.
- पानी टंकियों में फिल्टर प्लांट के जरिए पानी पहुंचाना चाहिए, लेकिन सप्लाई चेन में अनियमितता होने की वजह से कई क्षेत्रों की टंकियों को समय पर नहीं भरा जा रहा.
- सबसे ज्यादा दिक्कतें ग्रामीण वार्डों में हैं. जहां टंकियां नहीं होने से वितरण व्यवस्था बोरिंग के भरोसे है. नगर निगम के पास सबसे ज्यादा शिकायतें वार्ड क्रमांक 48 की हैं.
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सीएम हेल्पलाइन में कैसी-कैसी शिकायतें
- सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों में आमजन सवाल कर रहे हैं कि जब जलकर 260 रुपए लिया जा रहा है तो पानी एक दिन के अंतराल में क्यों.
- प्रेशर कम, समय भी घटाया. पहले 45 मिनट से 1 घंटे तक पानी दिया जाता था. अब 15 से 20 मिनट. प्रेशर भी कम कर दिया गया है.
- सीएम हेल्पलाइन में आमजन गंदा पानी आने की शिकायत भी कर रहे हैं. इसके अलावा पहले जो समय निर्धारित किया गया था, उस समय पर भी पानी नहीं दिया जा रहा है.