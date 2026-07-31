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CIMS में पहली बार कैंसर का सफल ऑपरेशन, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से बनाया गया खाने के लिए रास्ता

सिम्स में हुआ कैंसर का ऑपरेशन खाने के लिए बनाया रास्ता ( ETV Bharat )

मेडिकल कॉलेज में पेट के कैंसर से जूझ रहे एक पेशेंट की जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया गया. 45 साल का एक मरीज दो माह से भोजन नहीं कर पा रहा था. डॉक्टरों की टीम ने गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी कर भोजन के लिए नया रास्ता बनाया, जिससे मरीज अब आसानी से खाना खा रहा है. सर्जन डॉ. हेमन्त अहिरवार ने बताया कि "मोहखेड़ के ग्राम तारा गांव के 45 साल के रामलाल लंबे समय से पेट दर्द, सूजन और भोजन न कर पाने की समस्या से परेशान थे. परिजनों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती कराया था

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (CIMS) में एक ऐसा जटिल कैंसर का ऑपरेशन किया गया है जो छोटे शहरों में होना मुमकिन नहीं होता है. छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की टीम ने इस कैंसर की बीमारी का सफल ऑपरेशन कर एक व्यक्ति को नई जिंदगी दी है.

जांच के दौरान पेट के कैंसर की पुष्टि हुई. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने 29 जुलाई को ऑपरेशन कर गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी कर भोजन के लिए नया रास्ता तैयार किया. इस प्रक्रिया से मरीज अब खाना खाने लगा है और उसके स्वास्थ्य में सुधार है. ऑपरेशन के बाद मरीज को सर्जिकल आईसीयू में भर्ती किया गया है."

आंतों का खराब हिस्सा हटाया, छिंदवाड़ा में पहली बार हुई ऐसी सर्जरी

सर्जन डॉ. हेमंत अहिरवार ने बताया कि "पेशेंट के पेट में भोजन पहुंच ही नहीं पा रहा था. सभी जांचों के बाद आंतों का वह हिस्सा जो खराब हो चुका था उसे बाहर निकाला गया और स्वस्थ हिस्से को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे पेशेंट अब भोजन कर पाएगा. इस जटिल सर्जरी करने वाली टीम में मुख्य शल्य चिकित्सक डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. हेमंत अहिरवार, डॉ. निर्मल ठाकुर, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. अश्वनी पटेल, डॉ. निकिता वर्मा और डॉ. अंशुल जैन के अलावा नर्सिंग ऑफिसर ममता दुबे शामिल थीं."

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पेट दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था मरीज

सर्जन डॉक्टर हेमंत अहिरवार ने बताया कि मरीज को पेट दर्द की शिकायत थी और पेट में सूजन हो रही थी. जब उसकी एंडोस्कोपी करके देखा गया तो पता चला उसके पेट तक तो खाना जा रहा है लेकिन उसके बाद छोटी आंत में गठान होने की वजह से खाना नहीं जा पा रहा था. इस गठान की जांच की गई तो उसमें कैंसर निकला और फिर सर्जरी की गई. अब मरीज आसानी से खाना खा सकता है और उसे आगे के इलाज के लिए समय मिल जाएगा.