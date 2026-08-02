छिंदवाड़ा में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, मजदूरों से भी कम वेतन, स्टाइपेंड बढ़ाने पर हड़ताल की चेतावनी
छिंदवाड़ा में जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड दोगुना करने की मांग को लेकर निकाला मोटरसाइकिल मार्च, दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 12:11 PM IST
छिंदवाड़ा: इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पास आउट जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर छिंदवाड़ा में हड़ताल शुरू कर दी है. जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा रही हैं. जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि, फीस हमसे बहुत ज्यादा ली जा रही है, लेकिन स्टाइपेंड हमें मजदूरी से भी कम दिया जा रहा है. स्टाइपेंड नहीं बढ़ाने पर संपूर्ण हड़ताल की चेतावनी दी है.
काम बंद करने की चेतावनी
इंटर्नशिप कर रहे जूनियर डॉक्टर प्रियेश सहारे ने बताया, "सबसे ज्यादा फीस लेने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है. लेकिन स्टाइपेंड देने के मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर है. हमें 14337 रुपए हर महीने स्टाइपेंड दिया जाता है, हमारी मांग है कि इसे बढ़ाकर 30,000 महीने किया जाए. हम अगर अपने घरों में किसी को काम करने के लिए भी बुलाते हैं तो उसे कम से कम 500 दिया जाता है, लेकिन हम 12 घंटे काम कर रहे हैं और हमें 477 रुपए प्रतिदिन ही स्टाइपेंड दिया जा रहा है. अभी सांकेतिक रूप से हड़ताल कर रहे हैं. अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो मजबूरन हमें काम बंद कर हड़ताल करनी पड़ेगी."
सीएम मोहन यादव को बताएंगे परेशानियां
7 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा आने वाले हैं. जहां समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे. जूनियर डॉक्टर ने बताया कि, प्रदेश स्तर पर हम लोगों की बातचीत चल रही है. अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और परेशानियां उन्हें बताएंगे.
क्यों जरूरी है एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप
शनिवार को जूनियर डॉक्टरों ने छिंदवाड़ा में बाइक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक कूच किया और फिर जिला कलेक्ट्रेट में सीएम मोहन के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग रखी. एमबीबीएस के बाद की इंटर्नशिप एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो 1 साल तक करना होता है. इसे कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप कहते हैं. जिसे नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में पूरा करना होता है.
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इंटर्नशिप में छात्रों को अलग-अलग विभागों जैसे मेडिसिन, सर्जरी, पीडिट्रिक्स और इमरजेंसी में बारी-बारी से काम करना सिखाया जाता है. किताबों के ज्ञान को असल मरीजों के इलाज में बदलना और मेडिकल की बारीकियां सीखने के लिए इसे किया जाता है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने पैसे (स्टाइपेंड) मिलते हैं, जो राज्य और कॉलेज के हिसाब से अलग-अलग होते हैं.