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छिंदवाड़ा में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन, मजदूरों से भी कम वेतन, स्टाइपेंड बढ़ाने पर हड़ताल की चेतावनी

छिंदवाड़ा में सिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )