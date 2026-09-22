छत्तीसगढ़ के हाथी का धांसू रिटर्न प्लान, सतपुड़ा के जंगल में आंखमिचौली से फॉरेस्ट गार्ड परेशान
छत्तीसगढ़ से सैंकड़ो किलोमीटर दूर सतपुड़ा पहुंचा खुंखार हाथी. छिंदवाड़ा के पास जंगल में मचाई ऐसी धमाचौकड़ी कि वन अमला परेशान. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 12:56 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 1:09 PM IST
छिंदवाड़ा : छत्तीसगढ़ के जंगलों से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के बाद एक हाथी छिंदवाड़ा जिले के आसपास सतपुड़ा के जंगलों में भटक रहा है. इसके पीछा करते हुए वन विभाग की भारी भरकम टीम थक चुकी है. लेकिन हाथr काबू में नहीं आ पा रहा है. हाथी की धमाचौकड़ी से ग्रामीणों और खेतों में काम करने वाले किसानों में दहशत है. ये हाथी अब तक दो लोगों पर हमला कर घायल कर चुका है.
छिंदवाड़ा फॉरेस्ट रेंज में विचरण
वन विभाग के कर्मचारी हाथी की लोकेशन देखकर पीछा करते हैं. लेकिन हाथी की आंखमिचौली वन विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है. ये हाथी वन विभाग की टीम को छकाते हुए कभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चला जाता है तो कभी छिंदवाड़ा की फॉरेस्ट रेंज में आ जाता है. एक हफ्ते से तामिया और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच हाथी की आंखमिचौली जारी है.
वन विभाग के अनुसार ये हाथी इस रविवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एंट्री कर गया. इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली थी लेकिन एक दिन बाद ही यह हाथी वापस छिंदवाड़ा के जंगलों में लौट आया. वह पश्चिम वन मंडल के देलाखारी रेंज में पहुंच गया है.
खेतों में खड़ी फसल कर रहा चौपट
हाथी की वापसी के बाद वन विभाग की टीम एक बार फिर एक्टिव हुई है और क्षेत्र में लगातार सर्चिंग की जा रही है. हाथी फिलहाल आजनगांव के पास खेतों में दिखाई दिया है, जहां की फसल को नुकसान पहुंचाया है. आजन गांव के गोपी यादव ने बताया "खेत में फसल रखवाली के लिए मचान और मक्के को हाथी ने नुकसान पहुंचाया है. इलाके में जंगली हाथी होने से उन्हें खतरा बना हुआ है, क्योंकि वे खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं."
हादसे से बचाने आसपास की बिजली बंद
पश्चिमी वन मंडल के डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया "देलाखरी रेंज में हाथी की लोकेशन है. वन विभाग की टीम मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. हाथी की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के अलावा बिजली कंपनी, राजस्व विभाग की टीम भी लगातार सक्रिय है." सुरक्षा के लिहाज से हाथी जिस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, वहां की बिजली बंद कर दी गई है. क्योंकि हाथी कई बार बिजली के पोलों पर भी हमला करता है, जिससे पोल गिर जाते हैं और करंट लगने का डर होता है. हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्लानिंग कर रहे हैं. इसके लिए विशेषज्ञों की टीम भी बुलाई जाएगी.
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भटकने के बाद अपनी जगह लौट जाते हैं जंगली जानवर
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉ. अंकित मेश्राम ने बताया "कोई भी जंगली जानवर अगर भटक कर अपनी मूल जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो वह प्रयास करते हैं कि वापस अपनी जगह लौट जाएं. इसके लिए वे जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते का उपयोग नहीं करते बल्कि एक कर्व बनाते हुए वापस लौटते हैं. फिर चाहे बाघ हो या हाथी हो. इस हाथी के साथ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वह भटक कर छत्तीसगढ़ से आया है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तक पहुंच गया."