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छिंदवाड़ा में बिना जल के नल, संघर्षों से मिलता पीने का पानी, नहाना किसी सपने से कम नहीं

छिंदवाड़ा का एक गांव ऐसा है, जहां पानी के लिए संघर्ष अब उनके लिए आम बात है और नहाना तो किसी सपने से कम नहीं.

CHHINDWARA WATER CRISIS
संघर्षों से मिलता पीने का पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:58 PM IST

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छिंदवाड़ा: अपनी जिंदगी के करीब 60 साल पानी की किल्लत में गुजारने के बाद जब 2 साल पहले घर के सामने नल के पाइप लगे तो, बिस्तरिया बाई को उम्मीद थी कि नल से जल आएगा, लेकिन उम्मीद बस उम्मीद बनकर रह गई. 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक नल से जल नहीं आया. हालत ये है कि गांव में लोग मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पाते हैं, नहाना तो उनके लिए तीन से चार दिन में एक बार होता है.

पानी का नहीं है जुगाड़ घर के सामने शोपीस बने पाइप

2019 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत नल से जल योजना शुरू की थी. इसका उद्देश्य 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने की थी. काम जोर-शोर से शुरू हुआ, लोगों के घरों तक नल भी लग चुके हैं, लेकिन छिंदवाड़ा का अंतिम गांव छातीआम में इन नलों से आज तक पानी नहीं आया है. गांव की महिलाओं का कहना है कि शायद नल हमें दिखाने के लिए लगाया गया है. इनमें कभी पानी तो आया नहीं है, अब तो हालत यह है कि नल के पाइप भी टूटने लगे हैं.

छिंदवाड़ा में बिना जल का नल (ETV Bharat)

पीने के लिए मुश्किल से मिलता है पानी, नहाना उनके लिए सपना

इमरबती ने बताया कि "उनके लिए गर्मी के दिनों में सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए घर में पानी जुटाना होता है. खाने के लिए जुगाड़ मजदूरी करके हो जाता है, लेकिन पीने के पानी का जुगाड़ करना मुश्किल होता है. रात भर एक कुएं में पानी इकट्ठा होता है और फिर सुबह लोग आपस में समझौता कर एक-एक कर मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पाते हैं. नहाना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है, हफ्ते में एक या दो बार मुश्किल से परिवार के लोग नहा पाते हैं."

CHHINDWARA SHOWCASES WATER PIPELINE
नल जल योजना के तहत भी नहीं मिल रहा पानी (ETV Bharat)

गांव में सिर्फ एक कुआं हैंडपंप सूखे जलस्तर गिरा

गांव में सिर्फ एक सरकारी कुआं है. जिसमें भी जल स्तर नीचे चले जाने की वजह से पानी मुश्किल से आता है. सरकारी हैंडपंप सूख चुके हैं. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए ट्यूबवेल खनन कराया गया था, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आया. ग्राम पंचायत सचिव सेवक आरसे ने बताया कि "ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं.

CHHINDWARA NAL JAL YOJANA FAILS
छातीआम गांव में खराब पड़ा हैंडपंप (ETV Bharat)

पानी की टंकी भी बनाई जा रही है, लेकिन पहाड़ों में गांव होने की वजह से जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है. जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनकर तैयार होना है, जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी. फिलहाल पाइप लाइन बिछाकर नल लगा दिए गए हैं."

चर्म रोग से परेशान हो रहे ग्रामीण, नहीं मिल रहा नहाने को पानी

गांव में मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ हो पाता है. इसलिए लोग हफ्ते में एक या दो बार ही नहा पाते हैं. इसकी वजह से लोगों को चर्म रोग होने लगे हैं. पीड़ित ने बताया कि शरीर में खुजली और चर्म रोग हो रहे हैं, क्योंकि वे हर दिन पानी की कमी के चलते नहा नहीं पाते हैं. जिससे शरीर में दिक्कत हो रही है. डॉक्टरों ने उन्हें कहा है कि शरीर साफ रखें और हर दिन नहाना चाहिए, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता तो नहा कैसे सकते हैं. इसकी वजह से अब लोगों को पीने के पानी के साथ-साथ बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है."

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