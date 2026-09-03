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छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने मीटिंग में रेलवे अफसरों के सामने खोला मांगों का पिटारा

मध्य रेलवे की मंडल स्तरीय बैठक में कई जिलों के सांसद और रेलवे के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिले में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सुझाव रखे. इसके साथ ही 20 से अधिक मांगें रेलवे अधिकारियों के सामने रखी. सांसद बंटी विवेक साहू ने दादाधाम एक्सप्रेस ट्रेन को जल्द प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा, जिसका बैतूल सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित दूसरे सांसदों ने भी समर्थन किया. रेलवे के अधिकारियों ने बताया "दादाधाम एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने का प्रस्ताव मंत्रालय भेजा जा चुका है. अनुमति मिलते ही दादाधाम एक्सप्रेस ट्रेन शुरू कर दी जाएंगी."

छिंदवाड़ा : सांसद बंटी विवेक साहू ने नागपुर में आयोजित मीटिंग में रेलवे अफसरों के सामने मांगों का पुलिंदा रख दिया. आमला से छिंदवाड़ा तक रेलवे लाइन को दोहरीकरण करने के साथ ही धाम एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में रेल सुविधाओं के विस्तार सहित 20 से ज्यादा मांगें सांसद बंटी विवेक साहू ने रखी.

छिंदवाड़ा सांसद ने दादाजी धुनिवाले के भक्तों के द्वारा दादाधाम एक्सप्रेस ट्रेन को शीघ्र प्रारंभ के लिए तैयार किए गए भजन को भी सुनाया. छिंदवाड़ा को मुबंई व पुणे तक रेल सुविधा से जोड़ने के साथ ही सेवाग्राम एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस और टाटानगर व इतवारी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को छिंदवाड़ा तक बढ़ाने की मांग भी रेलवे के अधिकारियों के सामने रखी.

इसके साथ ही बैठक में गतिशक्ति योजना के अंतर्गत परासिया रेलवे स्टेशन को भी शामिल करने के साथ ही छिंदवाड़ा चार फाटक में रेलवे ओवरब्रिज को नरसिंहपुर रोड से जोड़ने के लिए अंडरब्रिज का निर्माण शीघ्र करने की मांग की.

रामबाग छिंदवाड़ा में रेलवे क्रॉसिंग भी जरूरी

छिंदवाड़ा सांसद ने रामबाग छिंदवाड़ा में रेलवे क्रॉसिंग में ओवरब्रिज या अंडरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा. सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया "कोरोना के बाद से पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में कई ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिए गए. इन ट्रेनों का स्टॉपेज फिर से शुरू किए जाएं. पांढुर्णा रेलवे स्टेशन में एक एक्स्ट्रा फूटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना आवश्यक है. पांढुर्णा रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केन्द्र भी शुरू किए जाना चाहिए. इसके अलावा छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर व सागर तक रेलवे लाइन पुनरीक्षित सर्वे को लेकर रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा."

पातालकोट एक्सप्रेस में पेंट्री कार की मांग

सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा से नागपुर, छिंदवाड़ा से सिवनी एवं छिंदवाड़ा से आमला रेल खंड को जरूरत एवं पॉलिसी के अनुसार जल्द दोहरीकरण की मांग रखी. उन्होंने खिरसाडोह में गुड शेड का निर्माण कार्य करने की मांग भी रखी. पातालकोट एक्सप्रेस में भोजन की व्यवस्था के लिए पेन्ट्री कार की सुविधा शुरू करने के साथ ही पेंचवैली ट्रेन में एसी और स्लीपर के कोच बढ़ाने की मांग भी की है.