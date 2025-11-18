ETV Bharat / state

जंक फूड बच्चों के लिए हानिकारक, सेलिब्रिटी द्वारा इसके विज्ञापन करने पर लग सकती है रोक

संसद की महत्वपूर्ण कमेटी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की बैठक में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक का मुद्दा उठाया गया. छिंदवाड़ा सांसद और कमेटी के सदस्य बंटी विवेक साहू ने संसद भवन दिल्ली में कानीमोजी करूणानिधि की अध्यक्षता में बैठक कमेटी के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.

छिंदवाड़ा: फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज के जंक फूड का विज्ञापन देख बच्चे उसे खाने की जिद करते हैं. जबकि जंक फूड खाने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है. इसलिए इन खाद्य पदार्थों का विज्ञापन करने पर रोक लग सकती है. बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता जताते हुए इस मुद्दे को उठाया गया है. बताया गया कि इन खाद्य पदार्थों के सेवन से मोटापा सहित अन्य बीमारियां होने का खतरा रहता है.

जंक फूड शुगर की मात्रा पर जताई चिंता (Credit: Parliamentarian Office)

उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा, "बच्चें फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं. जिसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है. कंपनियां इन खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें अधिक मात्रा में शुगर मिलाती हैं. जिससें बच्चों में बड़ें होकर हार्मोंस की गड़बड़ी, मोटापा सहित अन्य बिमारियां होने का खतरा रहता है. हमें सबसे पहले कंपनियों पर नियंत्रण रखते हुए खाद्य पदार्थों में शुगर की मात्रा निर्धारित करनी होगी. साथ ही सेलिब्रिटी द्वारा खाद्य पदार्थों के ऐड पर भी रोक लगानी होगी."

आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी खतरनाक

सांसद बंटी विवेक साहू ने आगे कहा कि "हमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स पर भी निगरानी रखनी होगी. आर्टिफिशियल फ्लेवर के उपयोग से कई लोगों में एलर्जी हो रही है और बच्चों में ब्लड शुगर की समस्या सामने आ रही है." उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनियों को खाद्य पदार्थों के पैकेट्स पर, उसमें उपयोग किए गए सामग्री की जानकारी देनी चाहिए, जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज कितनी मात्रा में मिली हुई है. साथ ही यह भी लिखा होना चाहिए की एलर्जी और शुगर वाले इसका उपयोग न करें."

बच्चों के शारीरिक विकास पर पड़ रहा है प्रभाव

सांसद साहू ने बैठक में बताया कि "खाद्य पदार्थों में चीनी के साथ ही नमक की मात्रा भी अधिक होती है जिससे बच्चों की किडनी एवं हड्डियों पर सीधा असर पड़ रहा है. खाद्य पदार्थों मिलाया जाने वाला आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर रहा है. बच्चों में एलर्जीं की परेशानियां बढ़ रही है. खाद्य पदार्थों को ज्यादा पकाने या रिफाइंड करने से फूड का असली पोषण कम हो रहा है."

'देश में टेस्टिंग लैब की कमी, रिपोर्ट आने में लगता है समय'

सांसद के इस सुझाव पर कमेटी ने बताया कि "देश में किसी भी चीज के चैकिंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है, चाहे वह दवाईयां हों या खाद्य पदार्थ. खाद्य पदार्थों की चेकिंग में इतना समय लग जाता है कि अगर किसी कंपनी पर हम क्लेम भी करें, तो जब तक टेस्ट रिपोर्ट आती है, तब तक कंपनी वाले अपनी कंपनी का नाम और जगह चेंज कर लेते हैं. इसलिये टेस्टिंग लैब बनाये जायें."