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छिंदवाड़ा में 2 दिन पहले फहराया गया तिरंगा, जानिए सीक्रेट स्वतंत्रता दिवस की पूरी कहानी

छिंदवाड़ा के पुलिस परेड मैदान में 2 दिन पहले मना स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी, जवानों ने की फाइनल ड्रेस रिहर्सल. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

chhindwara Independence Day
छिंदवाड़ा में मना स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ देश में दो दिन बाद यानि 15 अगस्त को मनाई जाएगी. लेकिन इसके पहले ही छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. आखिर क्यों 2 दिन पहले छिंदवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस मनाकर सभी कार्यक्रम किए गए. जानिए इस आर्टिकल में.

पुलिस परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल
15 अगस्त दिन शनिवार को देश आजादी 80 वी वर्षगांठ बनाने जा रहा है. छिंदवाड़ा के पुलिस परेड मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें ध्वजारोहण मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ध्वजारोहण करेंगे. लेकिन उसके पहले ही गुरुवार को पुलिस परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस जैसा मुख्य समारोह आयोजित किया गया. इसे फाइनल ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है. जिसमें एक अधिकारी को अतिथि बनाया गया और फिर स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की तरह ही सबसे पहले मुख्य अतिथि का आगमन झंडा वंदन परेड की सलाम और मौजूद लोगों का परिचय के बाद स्कूल ही बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए.

2 दिन पहले ही छिंदवाड़ा में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस (ETV Bharat)

ना हो गलती इसलिए की जाती है रिहर्सल
फाइनल रिहर्सल में कलेक्टर हरेंद्र नारायण एसपी अजय पांडे जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे. जिनकी ड्यूटी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लगाई गई है. कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि, ''राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और पूरे सम्मान के साथ हम हमारे राष्ट्रीय त्योहार को मनाए. इसके लिए फाइनल ड्रेस रिहर्सल की जाती है ताकि अगर कहीं कोई कमी समझ आए तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए. इसलिए दो दिन पहले यह प्रक्रिया कराई जाती है.''

Police Parade Final rehearsal
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए (ETV Bharat)

मंत्री उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि, मध्यान भोजन चखेंगे

chhindwara flag hoisting
छिंदवाड़ा में परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा (ETV Bharat)
छिंदवाड़ा में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया जाएगा. जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि होंगे. मुख्य अतिथि 14 अगस्त की शाम को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में के बाद 15 अगस्त सुबह 9:00 बजे पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करेंगे. इसके बाद एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों के साथ मिड डे मील का स्वाद भी चखेंगे.

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