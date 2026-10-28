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दिवाली पर बेची ये बंदूक तो जाना होगा जेल, खरीदने वालों पर भी होगा एक्शन

छिन्दवाड़ा : दिवाली के मौके पर कई बच्चों के आंखों की रोशनी छीनने वाली कार्बाइड गन किसी ने बेची तो अब उसकी खैर नहीं. छिंदवाड़ा कलेक्टर ने कार्बाइड गन की बिक्री और उपयोग पर बैन लगा दिया है. जो भी कार्बाइड गन की बिक्री करते मिलता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दीपावली के त्यौहार के दौरान आमतौर पर पटाखों और आतिशबाजी का उपयोग किया जाता है. लेकिन पिछले एक दो सालों से यह पाया गया है कि पटाखों के रूप में कुछ लोगों द्वारा कार्बाइड गन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड का मिश्रण उपयोग किया जाता है, जिससे एसीटिलीन गैस उत्पन्न होती है. यह अत्यंत ज्वलनशील होकर विस्फोट के रूप में परिवर्तित होती है और आंख व त्वचा के लिए खतरनाक साबित होता है.

कलेक्टर के मुताबिक, '' कार्बाइड गन का उपयोग स्वयं और जन सामान्य के लिए गम्भीर खतरा बन सकता है. जन सामान्य के हित, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा.''

कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी हरेंद्र नारायण ने कहा, '' भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला छिंदवाड़ा की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड के अवैध भण्डारण, क्रय-विक्रय, उपयोग, कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय-विक्रय को बैन किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा. मध्यप्रदेश शासन गृह (सी-अनुभाग) मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड व अन्य खतरनाक रसायनों के आयात, भण्डारण, परिवहन तथा वितरण में वैधानिक नियमों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.''

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क्या होती है कार्बाइड गन?

खेतों में जंगली जानवर या पक्षियों को भगाने के लिए पहले किसान कार्बाइड का उपयोग करते थे. कार्बाइन गन एक बंदूक की तरह नजर आती है, जो पीवीसी के मोटो पाइपों से बनी होती है. इसमें कैल्शियम कार्बाइड और पानी भरा जाता है. इसके बाद ढक्कन बंद करके हिलाया जाता है. पानी के साथ कैल्शियम कार्बाइड गैस मिलने से खतरनाक गैस बनती है और इसे छोड़ते ही विस्फोट होता है. खेतों में जंगली जानवर और बंदरों को भगाने के लिए पहले इन्हें टीन के डिब्बो में कार्बाइड और पानी मिलाकर विस्फोट किया जाता था, जिससे बहुत तेज आवाज होती थी. बाद में पीवीसी के पाइप में बनाकर बंदूक की तरह रूप दिया गया और इसे कार्बाइड गन कहा जाने लगा. चलन बढ़ा तो कुछ लोगों ने इसे दिवाली के पटाखे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.