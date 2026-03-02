ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कार में जिंदा जले पिता-पुत्र, कई और वाहनों में भी लगी आग

छिंदवाड़ा में साइन बोर्ड के बाद दूसरे वाहनों से टकराई CNG कार ( Getty Image )