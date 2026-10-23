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कौन है वह VIP जिसके लिए हुआ अंकिता भंडारी का मर्डर! जस्टिस दिलाने कांग्रेस उतरी सड़कों पर

अंकिता भंडारी को जस्टिस दिलाने कैंडल मार्च ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय दिलाने की मांग की. साथ ही उन्होंने इस मामले में किसी वीआईपी का नाम सामने आने पर उनके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच करवा कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि, ''जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें किसी पद पर नहीं रखा जाना चाहिए.''

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