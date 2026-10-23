कौन है वह VIP जिसके लिए हुआ अंकिता भंडारी का मर्डर! जस्टिस दिलाने कांग्रेस उतरी सड़कों पर
छिंदवाड़ा में अंकिता भंडारी को जस्टिस दिलाने कैंडल लेकर सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस, महिला नेत्री ने बीजेपी पर उठाए सवाल. रिपोर्ट-महेंद्र राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:06 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 12:03 PM IST
छिंदवाड़ा: उत्तराखंड में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में छिंदवाड़ा में महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर न्याय दिलाने की मांग की. साथ ही उन्होंने इस मामले में किसी वीआईपी का नाम सामने आने पर उनके खिलाफ भी निष्पक्ष जांच करवा कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि, ''जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें किसी पद पर नहीं रखा जाना चाहिए.''
सीबीआई के कटघरे में, फिर भी बना राज्यपाल
छिंदवाड़ा जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरला सिसोदिया और महिलाओं ने शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला और न्याय दिलाने की मांग की. सरला सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि, ''अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कुछ लोगों को सजा सुना दी गई है. लेकिन इस मामले में एक VIP है, जो भाजपा का बड़ा नेता बताया जा रहा है. हाल ही में उन्हें भाजपा ने सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है.'' कांग्रेस ने साफ कहा कि, अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है और भाजपा नेता को हटाया नहीं जाता है तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा.
क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड
अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के गंगा-भोगपुर (ऋषिकेश) के वनंतारा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. 19 साल की अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या हुई थी. अंकिता 18 सितंबर 2022 को रिसॉर्ट से लापता हो गई थीं और 24 सितंबर 2022 को उनका शव चिल्ला नहर से बरामद किया गया था. जांच में सामने आया कि वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना करने पर उनकी हत्या की गई थी. इस मामले में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था. कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि इस मामले में अभी भी सीबीआई जांच चल रही है.
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अभिनेत्री उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट
अभिनेत्री उर्मिला सनावर अंकित भंडारी हत्याकांड में कथित ऑडियो को लेकर चर्चाओं में है. इस ऑडियो की सत्यता की जांच के लिए देहरादून की सीबीआई अदालत ने उर्मिला सनावर को 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है. अदालत ने उन्हें उपस्थित होकर पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति बताने के लिए हाजिर किया है. सीबीआई अंकिता हत्याकांड मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान उर्मिला सनावर का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने के लिए आवेदन दिया गया है.