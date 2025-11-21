ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में 2 दिन में खुलेंगे नेहरों के गेट, पानी से लहलहाएगी की किसानों की फसल और खेत

92 हजार से ज्यादा हेक्टेयर में नहरों के जरिए होगी सिंचाई कलेक्टर कार्यालय में बैठक में सभी तालाबों की नहरों को दो दिन बाद खोलने का निर्णय लिया गया, जिससे छिंदवाडा जिले की 92490 हेक्‍टेयर में रबी सिंचाई के लिए पानी उपलब्‍ध कराया जायेगा. साथ ही कलेक्‍टर हरेन्द्र नारायन एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा अगली बैठक जनवरी 2026 के अंतिम सप्‍ताह में रखे जाने का निर्णय लिया गया, बैठक में की गई चर्चा एवं कार्यों का पालन प्रतिवेदन प्रस्‍तुत करने का निर्णय लिया गया. साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा नहरों के अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने लिए समुचित व्यवस्थाएं बनाने पर जोर दिया गया.

छिंदवाड़ा: खेतों में फसल बोने के बाद सिंचाई के लिए नहर खोलने का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है. कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि दो दिनों के बाद जिले के सभी तालाबों से खेतों में सिंचाई के लिए नहर खोल दी जाएगी. छिंदवाड़ा जिले के सबसे बड़े बांध माचागोरा से छिंदवाड़ा जिले की नेहरों के साथ-साथ नदियों के जरिए सिवनी और बालाघाट भी पानी पहुंचता है.

नेहरों का काम कर रहे लापरवाह ठेकेदार होंगे टर्मिनेट

बैठक में सांसद बन्टी विवेक साहू ने माइक्रो इरीगेशन 1 और 2 की प्रगति की जानकारी भी ली और लापरवाह ठेकेदारों को टर्मिनेट करने की बात कही. माचागोरा बांध बनने के बाद माइक्रो इरिगेशन के जरिए उन खेतों तक पानी पहुंचाना है जहां पर साधारण नेहरों से पानी नहीं पहुंच पाता है. सरकार से बजट आने के बाद भी कई ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, जिससे किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. जिसकी वजह से खेत सूखे पड़े हुए हैं. इसी को लेकर सांसद ने इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही है.

कहां से कितनी होगी सिंचाई, ये है टारगेट

कृषि उपसंचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि, ''जल संसाधन विभाग मीडियम व छोटे तलाबों से छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में 51 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का टारगेट रखा है. तो वहीं पेंच परियोजना की नहरों से छिंदवाड़ा जिले में करीब 53 हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई होगी. पेंच माचागोरा डेम से सिवनी जिले में करीब 40 हजार हेक्टेयर रकबे में रबी सीजन में पानी पहुंचाने का टारगेट है.

सिंचाई के लिए होगा पानी उपलब्‍ध (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में 4 लाख 5 हजार हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया है. छिंदवाड़ा जिले में 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर में गेंहू, 45 हजार हेक्टेयर में चना, 35 हजार हेक्टेयर में सरसों, 8 हजार हेक्टेयर में गन्ना और 3 हजार हेक्टेयर में मटर की बोवनी का अनुमानित लक्ष्य है. पांढुर्ना में करीब 20 से 25 हजार हेक्टेयर में रबी की बोवनी का अनुमान है.''

कलेक्टर सांसद और विधायक बैठक में रहे मौजूद

जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्‍टर हरेन्द्र नारायण की अध्‍यक्षता में हुई. जिसमें छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, विधायक परासिया सोहनलाल वाल्‍मीक, विधायक चौरई सुजीत सिंह चौधरी, पूर्व विधायक चौरई पं.रमेश दुबे एवं अन्य जनप्रतिनिधि और जिले के उन्‍नत किसान शामिल हुए.