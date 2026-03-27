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छिंदवाड़ा में मोहन यादव ने मृतकों के परिजन और घायलों से की मुलाकात, 8 लाख की मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छिंदवाड़ा बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजन और घायलों से अस्पताल में पहुंचकर की मुलाकात.

CHHINDWARA BUS ACCIDENT
छिंदवाड़ा में मोहन यादव ने मृतकों के परिजन और घायलों से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 7:47 PM IST

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भोपाल/छिंदवाड़ा: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शुक्रवार को दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ के ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात की.

मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली.

मृतकों के परिजनों को 8 लाख और घायलों को 1 लाख की मदद (ETV Bharat)

मृतकों के परिजनों को 8 लाख की मदद

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ये दुर्घटना बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने हिम्मत देते हुए मृतकों के परिजनों को कहा कि "इस मुश्किल समय में सरकार आपके साथ खड़ी है. मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसमें से 4 लाख रुपए सरकार की ओर से सीधे दिए जाएंगे और 4 लाख रुपए की राशि संबल योजना से दी जाएगी. इसके अलावा इस दुर्घटना में घायल हर नागरिक को एक लाख की आर्थिक मदद दी जाएगाी और जबकि घायलों का पूरा इलाज सरकारी खर्च पर होगा."

MOHAN YADAV MET DIED FAMILIES
मोहन यादव ने बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजन से की मुलाकात (ETV Bharat)

उन्होंने कहा "मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को रात में ही यहां भेज दिया था. मेडिकल डॉक्टर की टीम भी जबलपुर से भेजी गई और एक टीम को नागपुर भेजा गया, जिससे वहां भी घायलों का इलाज बेहतर तरीके से हो सके. इसके साथ ही घटना के जांच के आदेश दिए हैं."

MOHAN YADAV MET DIED FAMILIES
मृत हुए लोगों के परिजन से मिलते मोहन यादव (ETV Bharat)

'परिवार के सदस्य की तरह हो देखभाल'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छिंदवाड़ा कलेक्टर और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक घायल व्यक्ति की देखभाल अपने परिवार के सदस्य की भांति की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि "घायलों के समुचित उपचार के लिए किसी भी प्रकार की कमी न हो, प्रदेश सरकार संकट में हर नागरिक के साथ है."

MOHAN YADAV MET INJURED CHHINDWARA
घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)

डॉ. यादव ने संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर भविष्य की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रभावितों को हर संभव सहायता मिल सके.

MOHAN YADAV MET INJURED CHHINDWARA
मोहन यादव ने अस्पताल में घायलों का जाना हालचाल (ETV Bharat)

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