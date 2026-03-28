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जीतू पटवारी ने बस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा, 1-1 करोड़ मुआवजा देने की उठाई मांग

मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजन से की मुलाकात. सरकार पर उठाए कई सवाल.

JITU PATWARI MET DECEASED RELATIVES
जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजन से की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 5:53 PM IST

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छिंदवाड़ा: सिमरिया के पास हुए बस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद मृतकों के परिजनों से मिलने नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जाकर मृतकों के परिवार को सांत्वना दी तो शनिवार को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी परिजनों से मिले और सरकार पर निशाना साधा.

'जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजन से की मुलाकात'

छिंदवाड़ा के सिमरिया के पास हुए बस हादसे में 10 लोगों की मौत के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पीड़ितों के घर जाकर परिजनों से मिले. उन्होंने सरकार से हर संभव मदद दिलाने का वादा किया. शनिवार को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी.

जीतू पटवारी ने बस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा (ETV Bharat)

मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "मृतकों के परिजनों से मिलकर मैंने बात करी तो सभी ने एक ही बात बताई है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभा में ले जाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था. आंगनबाड़ी में खाना बनाने वाली रसोइया को कहा गया कि अगर छिंदवाड़ा में मोहन यादव की सभा में नहीं गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी."

CHHINDWARA BUS ACCIDENT
जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजन से की मुलाकात (ETV Bharat)

'मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया'

कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि "मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेकर रोज इवेंट कर रही है और मुख्यमंत्री अपनी हैडलाइन बनवाते हैं. यह जो घटना हुई है सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मुख्यमंत्री गांव तो पहुंचे लेकिन उन्होंने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की बल्कि इवेंट करने आए थे और चले गए. मुख्यमंत्री ने जो भी आर्थिक मदद की बात कही है वह सरकारी नियम के तहत पीड़ितों को मिलता ही है लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया. कम से कम एक-एक करोड़ रुपए मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देनी चाहिए."

JITU PATWARI DEMAND COMPENSATION
जीतू पटवारी ने मृतकों के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना (ETV Bharat)

'कलेक्टर और अधिकारियों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई'

जीतू पटवारी ने कहा कि "मोहखेड़ जनपद पंचायत के सीईओ का एक पत्र हमें मिला है. जिसमें लिखा है कि कार्यक्रम में लोगों को लेकर आना जरूरी है. अगर आप लेकर नहीं आए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह पत्र बताता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है. इसमें छिंदवाड़ा कलेक्टर से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी थी और उन पर एक्शन लेना था लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ इवेंट करके चले गए."

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