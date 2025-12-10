BJP MP बंटी साहू ने कृषि सहकारी समितियों पर उठाए सवाल तो गृह मंत्री अमित ने गिनाए फायदे
छिंदवाड़ा से बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से लोकसभा में पूछे सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 2:43 PM IST
छिंदवाड़ा : प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां गांवों में रोजगार से जोड़ने के साथ ही लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हैं. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू के प्रश्न के जवाब में लोकसभा में ये जवाब दिया. सांसद बंटी विवेक साहू ने सवाल पूछा था "प्राथमिक कृषि सहकारी समिति कैसे काम कर रही हैं. कृषि ऋण समितियों का विस्तार और विविधीकरण कैसे किया गया है."
गांवों तक पहुंचा सहकारी आंदोलन
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया "सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक फैलाने की योजना को 15 फरवरी 2023 को अनुमोदित किया. 15 नवम्बर 2025 के अनुसार इस योजना के अधीन देशभर में कुल 30,083 नए पैक्स (PACS) प्राथमिक कृषि साख समिति, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं."
"15,793 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है. अब तक 2,55,881 ग्राम पंचायतें में पैक्स की स्थापना हो चुकी है. साथ ही 87,159 ग्राम पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियां और 29,964 ग्राम पंचायतें मात्स्यिकी सहकारी समितियां हैं. किसान समृद्धि केन्द्र में सुविधाएं अपग्रेड हो रही हैं."
किसानों को उर्वरक, कीटनाशक एक जगह उपलब्ध
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया "एक ही स्थान पर किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और अन्य विभिन्न कृषि सामान प्रदान करने के लिए पैक्स प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में काम करेंगे. अब तक 38,330 पैक्स को PMKSKS में अपग्रेड किया गया है."
ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए पैक्स, कॉमन सेवा केंद्रों CSCs के रूप में काम करेंगे. अब तक 51,183 पैक्स ने CSC के रूप में काम करना शुरू भी कर दिया है.
पेट्रोल पंप भी चलाएंगी कृषि समितियां
अमित शाह ने कहा "कृषि सहकारी समितियों को पेट्रोल, डीजल आउटलेट्स के लिए काबिल बनाया गया है. सरकार ने पेट्रोल डीजल आउटलेट्स के डिस्टिब्यूट में पैक्स को कंबाइन्ड कैटेगरी 2 यानि CC2 में शामिल करने की अनुमति दे दी है. पैक्स को अपने थोक पेट्रोल पंप को रिटेल आउटलेट्स में कन्वर्ट करने की अनुमति दी गई है."
तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस प्राप्त पैक्स को रिटेल आउटलेट्स में परिवर्तित होने के लिए एक बार का विकल्प दिया गया है. तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 5 राज्यों में थोक उपभोक्ता पंप लाइसेंस प्राप्त 117 पैक्स ने रिटेल आउटलेट्स में कन्वर्ट होने की सहमति दी है.