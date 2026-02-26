ETV Bharat / state

कमलनाथ का तिलिस्म तोड़ने वाले सांसद बंटी विवेक साहू को पीएम मोदी का स्पेशल गिफ्ट

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में पटखनी देने के बाद चर्चा में आए छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. बंटी विवेक साहू को भारत-नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है.

संगठन में भी बंटी विवेक साहू को अहम जिम्मेदारी

छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू लोकसभा की दो प्रमुख समिति कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एवं कोयला मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति में पहले ही बतौर सदस्य की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इन दोनों समितियों में बंटी साहू के काम को देखते हुए अब संसदीय मैत्री समूह के सदस्य के तौर पर नई जिम्मेदारी मिली है. भाजपा ने उन्हें वर्तमान में असम विधानसभा चुनाव की भी अहम जिम्मेदारी दी है. वह लगातार असम का दौरा कर रहे हैं.

भारत-नाइजीरिया के संबंध बेहतर करने पर जोर

नई जिम्मेदारी के तहत अब सांसद बंटी विवेक साहू भारत और नाइजीरिया के बीच बेहतर संबंधों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. नई जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा "छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी और प्रधानमंत्री इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, यह भाजपा में ही हो सकता है. हमारा काम पार्टी के निर्देशों का पालन कर देशहित में काम करना है. यह समूह भारत और नाइजीरिया के बीच बेहतर संबंधों को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है."