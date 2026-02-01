ETV Bharat / state

परासिया नगरपालिका के अध्यक्ष को BJP ने सिखाया सबक, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

छिंदवाड़ा: कुछ दिनों पहले डोंगर परासिया के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें वे नागपुर के ठेकेदार से 5 प्रतिशत कमीशन देने की बात कहते सुने गये थे. इस ऑडियो से भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने अध्यक्ष विनोद मालवीय को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. वहीं कथित ऑडियो मामले में विनोद का कहना है कि किसी ने फर्जी तरीके से ऑडियो बनाकर मुझे बदनाम किया है.

हाईकमान के निर्देश पर हुई निष्कासन की कार्रवाई

इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा, "डोंगर परासिया के नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो जांच में सही में पाया गया है. इसके साथ ही पहले भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कई ऐसी गतिविधियां उनके द्वारा की गई है, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है. इसकी शिकायत प्रदेश स्तर पर की गई थी. प्रदेश स्तर से छानबीन के बाद नगर पालिका अध्यक्ष को 6 साल के लिए निष्कासित करने के निर्देश मिले थे, इसलिए यह कार्रवाई की गई है."