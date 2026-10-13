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अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी नेता ने कर डाली कमलनाथ की जमकर तारीफ

अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: कम बारिश होने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई हैं. सरकार ना तो फसल बीमा का लाभ किसानों को दे रही है और ना ही सर्वे करवा रही है. जबकि उल्टा गलत आंकड़े जारी कर पर्याप्त वर्षा होने का दावा सरकार और प्रशासन कर रही है. यह कहना है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना का. जिन्होंने हजारों किसानों के साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में सरकार के विरोध में ज्ञापन सौंपा है.

ना किसानों के हित में काम, ना ही विकास पर ध्यान