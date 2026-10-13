अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बीजेपी नेता ने कर डाली कमलनाथ की जमकर तारीफ
छिंदवाड़ा में बीजेपी जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, कमलनाथ की तारीफ की. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 8:21 PM IST
छिंदवाड़ा: कम बारिश होने की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई हैं. सरकार ना तो फसल बीमा का लाभ किसानों को दे रही है और ना ही सर्वे करवा रही है. जबकि उल्टा गलत आंकड़े जारी कर पर्याप्त वर्षा होने का दावा सरकार और प्रशासन कर रही है. यह कहना है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना का. जिन्होंने हजारों किसानों के साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर कार्यालय में सरकार के विरोध में ज्ञापन सौंपा है.
ना किसानों के हित में काम, ना ही विकास पर ध्यान
अपनी ही सरकार के खिलाफ हजारों किसानों के साथ ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने कहा है कि "कम बारिश हुई है, लेकिन बारिश के आंकड़े ज्यादा दिखाई जा रहे हैं. किसानों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल रहा है. किसान हर तरफ परेशान है और तो और ग्राम पंचायत में विकास के काम भी नहीं हो रहे हैं. इसलिए उन्हें अपनी जनता के हक में मुख्यमंत्री के नाम आंदोलन करना पड़ रहा है.
जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने कहा कि मैं जनता के द्वारा चुना गया नेता हूं. जनता के हक की आवाज उठाना मेरा धर्म है. अभी तो यह शुरुआत है, लड़ाई का अंत नहीं हुआ है. मैं किसानों और ग्रामीणों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं. भाजपा नेता ने कहा है कि कमलनाथ की सरकार के दौरान जो काम स्वीकृत हुए थे, उन पर रोक लगा दी गई है.
किसानों की आवाज उठाना बगावत है तो बार-बार करूंगा
अमित सक्सेना ने कहा है कि वह किसानों के हित की आवाज उठा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था कि वे आंदोलन न करें, लेकिन अगर किसानों की हित की बात करना जनता के पक्ष में आंदोलन करना बगावत है, तो वह बगावत बार-बार करने को तैयार हैं. वह किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं. खास तौर पर बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधते हुए कहा कि कोई पार्टी उन्हें बांधकर नहीं रख सकती, क्योंकि वे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं. किसानों ने मांग की है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और सरकार के द्वारा जल्द से जल्द सर्वे करा कर मुआवजा दिया जाए. जबकि अभी तक सर्वे का काम शुरू नहीं हुआ है."
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2 साल पहले कमलनाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का थामा था दामन
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित सक्सेना ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2 साल पहले छिंदवाड़ा में कांग्रेस और कमलनाथ का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था. ग्रामीण इलाकों में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमित सक्सेना के भाजपा में शामिल होने पर राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए थे. एक बार फिर अब अमित सक्सेना ने अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है.