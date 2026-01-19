ETV Bharat / state

भाजपा जिला अध्यक्ष के बयान से सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद, शेषराव यादव ने मांगी माफी

रविवार को छिंदवाड़ा में पाल समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था. जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू और भाजपा के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल मौजूद थे. इस दौरान शेषराव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पिछड़ा वर्ग समाज से आते हैं.

छिंदवाड़ा: भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के एक बयान पर विवाद का मामला सामने आया है. जिसके बाद शेषराव ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस कर माफी मांगी है. उन्होंने कहा है कि "मेरे द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण समाज के कार्यों को बताया जा रहा था. लेकिन मेरे शब्दों से समाज के किसी व्यक्ति की भावना आहत हुई है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं."

भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने मांगी माफी (ETV Bharat)

पिछड़ा वर्ग का समाज इतना बड़ा है कि पूरा देश का 90 फीसदी समाज इसमें समा जाता है. लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम सीधे लाइन में नहीं चल पाते. जिससे छोटे-छोटे समाज के लोग हम पर राजनीति करते हैं और हमारे ऊपर बैठते हैं. उन्होंने आगे कहा, "पंडित समाज है, जिसका काम है दिमाग देना, रास्ता दिखाना, लेकिन करेंगे तो हम न, पर सब वो करने लग जाते हैं."

पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीति में बताया सबसे अधिक

भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने मंच से ये भी कहा कि "राजनीति में ज्यादा सक्रिय पिछड़ा वर्ग के लोग ही हैं. मेरे राजनीतिक काल में 2 ऐसे नाम आए, जिनको सुनते ही मैं पहली बार घबरा गया था. एक शैतान सिंह और दूसरा जालम सिंह, लेकिन जब दोनों लोगों से मिला तो मुझे लगा कि जब शैतान सिंह इतने अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, तो नाम खराब नहीं है. ऐसा ही जालम सिंह के नाम पर भी मुझे लगा था, लेकिन वे भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं."

प्रेस कांफ्रेंस में मांगी माफी

सोशल मीडिया पर उनके बयान से विवाद होने पर उन्होंने सोमवार को एक प्रेस कांफ्रेंस की. जिसमें उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की सत्यता ये है कि मेरे द्वारा पाल समाज के कार्यक्रम में मैंने सभी समजा के एकजुटता को लेकर बात कर रहा था. उस भाषण के दौरान मेरे द्वारा ब्राह्मण समाज के कार्यों को बताया जा रहा था. लेकिन फिर भी मेरे किसी कथन से ब्राह्मण समाज या किसी समाज के व्यक्ति की भावना आहत हुई है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं."

उन्होंने आगे कहा, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी समाज या व्यक्तियों में भेद नहीं करता और भाजपा भी सामाजिक समरसता पर ही विश्वास रखती है. मैं भी भाजपा के नीति और नियमों का पालन करता हूं."