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मध्य प्रदेश के किसानों का देसी पंचांग, भुजलिया लगा खेती की भविष्यवाणी करते हैं किसान

भुजलिया से आगे होने वाली खेती का अंदाजा लगा लेते हैं किसान ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : सदियों से चली आ रही कई परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निभाते चले आते हैं क्योंकि इन परंपराओं के पीछे की मान्यताएं कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं. ऐसी ही एक परंपरा है भुजलिया, जिसे भुजरिया या कजलिया भी कहते हैं. रक्षाबंधन व कई क्षेत्रों में कुछ अन्य त्योहारों के आसपास भुजलिया पूजी जाती है. मान्यता है कि भुजलिया की बढ़त देखकर किसान यह अंदाजा भी लगा लेता है कि आने वाला साल में खेती कितनी फायदेमंद या नुकसानदायक साबित हो सकती है. पलाश के दोने में 7 दिनों तक अंधेरे में रखा जाता है भुजलिया मध्य प्रदेश, यूपी व छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से भुजलिया मनाया जाता है. बात करें एमपी के छिंदवाड़ा की, तो यहां भुजलिया रक्षाबंधन के पहले यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पलाश के पत्ते से बने दोनों में बोई जाती है. दोने में पहले मिट्टी भरकर उसमें गेहूं के दाने डाले जाते हैं और फिर इसे अंधेरी जगह पर रख दिया जाता है. चौरई गवर्नमेंट कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया, '' परंपरा के अनुसार किसान पलाश के दोनों को खेत मानते हैं और उसमें जिस तरीके से खेतों में मिट्टी की तैयारी होती है इसी तरीके से मिट्टी तैयार करने के बाद गेहूं के दाने डाले जाते हैं. आठ दिनों तक सिर्फ इनमें पानी सींचा जाता है. रक्षाबंधन के दिन इनकी पूजा की जाती है और फिर इन गेहूं के उगने के हिसाब से ही किसान आने वाले साल में खेती की प्रोग्रेस का अंदाजा लगाते हैं. गेहूं अगर छोटा रहा तो माना जाता है की फसल कमजोर होगी और गेहूं ज्यादा बड़ी और चमकदार पीली हुई तो फसल भरपूर होगी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है.'' पलाश के दोने में 7 दिनों तक अंधेरे में रखा जाता है भुजलिया (Etv Bharat) भुजलिया की होती है पूजा मनाया जाता है जलसा