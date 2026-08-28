मध्य प्रदेश के किसानों का देसी पंचांग, भुजलिया लगा खेती की भविष्यवाणी करते हैं किसान
मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन पर खास है भुजलिया या कजलिया. घर के पुरुष और महिलाओं की संख्या के हिसाब से लगाई जाती है भुजलिया. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 2:39 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 2:50 PM IST
छिन्दवाड़ा : सदियों से चली आ रही कई परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निभाते चले आते हैं क्योंकि इन परंपराओं के पीछे की मान्यताएं कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं. ऐसी ही एक परंपरा है भुजलिया, जिसे भुजरिया या कजलिया भी कहते हैं. रक्षाबंधन व कई क्षेत्रों में कुछ अन्य त्योहारों के आसपास भुजलिया पूजी जाती है. मान्यता है कि भुजलिया की बढ़त देखकर किसान यह अंदाजा भी लगा लेता है कि आने वाला साल में खेती कितनी फायदेमंद या नुकसानदायक साबित हो सकती है.
पलाश के दोने में 7 दिनों तक अंधेरे में रखा जाता है भुजलिया
मध्य प्रदेश, यूपी व छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से भुजलिया मनाया जाता है. बात करें एमपी के छिंदवाड़ा की, तो यहां भुजलिया रक्षाबंधन के पहले यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पलाश के पत्ते से बने दोनों में बोई जाती है. दोने में पहले मिट्टी भरकर उसमें गेहूं के दाने डाले जाते हैं और फिर इसे अंधेरी जगह पर रख दिया जाता है. चौरई गवर्नमेंट कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया, '' परंपरा के अनुसार किसान पलाश के दोनों को खेत मानते हैं और उसमें जिस तरीके से खेतों में मिट्टी की तैयारी होती है इसी तरीके से मिट्टी तैयार करने के बाद गेहूं के दाने डाले जाते हैं. आठ दिनों तक सिर्फ इनमें पानी सींचा जाता है. रक्षाबंधन के दिन इनकी पूजा की जाती है और फिर इन गेहूं के उगने के हिसाब से ही किसान आने वाले साल में खेती की प्रोग्रेस का अंदाजा लगाते हैं. गेहूं अगर छोटा रहा तो माना जाता है की फसल कमजोर होगी और गेहूं ज्यादा बड़ी और चमकदार पीली हुई तो फसल भरपूर होगी ऐसा अंदाजा लगाया जाता है.''
भुजलिया की होती है पूजा मनाया जाता है जलसा
बाम्हनवाड़ा के किसान तुलसीराम चंद्रवंशी ने बताया, '' आजकल वैज्ञानिक मशीनों से देखकर मौसम का अंदाजा लगाते हैं और कौन सी फसल बोना है, किस में फायदा होगा यह कृषि वैज्ञानिक भी बताते हैं. लेकिन पहले यह संभव नहीं होता था. पहले धार्मिक रूप से पंचांगों में बारिश की स्थिति का पता लगा लिया जाता था और कई घरेलू नुस्खे या पूजा होती थी, जिससे खेती किसानी का अंदाजा लगाया जाता था. उनमें से भुजलिया भी एक ऐसा ही त्यौहार है. जिससे खेती का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है.
वीरता और भाईचारे की मिसाल है भुजलिया
वनस्पति शास्त्र डॉक्टर विकास शर्मा ने बताया, '' भुजलिया जिसे कजलिया भी कहा जाता है. रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है. इस त्योहार की शुरुआत होती है- षषठी तिथि से. षषठी नाग पंचमी के अगला दिन खेतों से लाई गई मिट्टी को पलाश या माहुल पत्तों से बने हुए दोने में भरकर उसमें गेहूं बो दिया जाता है, और अंधेरे स्थान पर ढक कर इन्हें रख दिया जाता है. अंधेरा भी बांस के बने बड़े डलिए टोकरे को उल्टा ढककर ऊपर कपड़ा डालकर बनाया जाता है. इनमे सबसे खास बात यह है कि महिलाओं की संख्या के बराबर दोने और पुरुषों की संख्या के बराबर पोंगली के आकार के दोने भरे जाते हैं. गेंहू के बीजों में रक्षाबंंधन के दिन तक पानी दिया जाता है. साथ ही अच्छे से देखभाल की जाती है. जब ये गेंहू के छोटे-छोटे पौधे उग आते हैं, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस बार रबी की फसल कैसी होगी.
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रक्षा बंधन के दिन एक उगे हुए दोने को निकालकर इसकी भी पूजा की जाती है और इस पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है. बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूर्व में भुजलिया रक्षाबंधन के दिन ही विसर्जित की जाती थी लेकिन आल्हा ऊदल और महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना की लड़ाई के बाद यह रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाई जाने लगी.