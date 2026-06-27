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दिनदहाड़े बैंक का लॉकर काट रहा था चोर, जानिए क्यों आया था लूटने बैंक

छिंदवाड़ा में पुलिस ने चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, बैंक ऑफ इंडिया में काट रहा था लॉकर, पुलिस पर किया था हमला.

Chhindwara BANK OF INDIA THEFT ATTEMPT
दिनदहाड़े बैंक का लॉकर काट रहा था चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:50 PM IST

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छिंदवाड़ा: बैंक ऑफ इंडिया में चोर बेखौफ ताला तोड़कर अंदर घुसा और शटर लगा लिया. लॉकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी बैंक मैनेजर और चपरासी बैंक पहुंच गये. शटर का ताला टूटा हुआ देख वे अंदर गए. इतने में चोर ने इन पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया. बैंक मैनेजर ने बाहर से शटर लगा दिया और फिर पुलिस को बुलाया. पुलिस ने आरोपी को बैंक से गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इसमें एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट भी आई है क्योंकि चोर ने हमला कर दिया था.

बेखौफ होकर बैंक का लॉकर काट रहा था चोर, रंगे हाथों पकड़ाया

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि "बैंक से फोन आया था कि किसी चोर ने शटर तोड़कर अंदर लाकर काट रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस पर पहले तो चोर ने धारदार हथियार से हमला भी कर दिया फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया. चोर इतना शातिर था कि उसने अंदर अपने पास रस्सी बम और कुछ हथियार रखा था. इतना ही नहीं उसने अंदर कागज जलाकर धुआं भी किया था ताकि वह पुलिस को चकमा दे सके, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर कल रात में ही बैंक के अंदर घुस गया होगा और लाकर तोड़ने का प्रयास कर रहा था."

CHINDWARA BOI THIEF ARRESTED
बैंक ऑफ इंडिया में पहुंची पुलिस की टीम (ETV Bharat)

कैश या गोल्ड कुछ भी नहीं हुआ चोरी

सबसे पहले बैंक पहुंचे कर्मचारी लक्ष्मण को कोलारे ने बताया कि "जैसे ही हमने देखा कि बैंक का ताला टूटा हुआ है तो हमने पुलिस को फोन कर दिया. फिलहाल एक चोर पकड़ा गया है. बैंक में रखे हुए नकद या सोने पर चोर हाथ साफ नहीं कर पाया लेकिन लॉकर का एक ताला उसने काट लिया था. उसके पास कुछ बम जैसा भी दिख रहा था हालांकि वह है रस्सी बम था."

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सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है एक चोर का मूवमेंट

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल बताया है कि सीसीटीवी मूवमेंट में बैंक के अंदर और बाहर से आते हुए एक ही व्यक्ति दिख रहा है इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी टीम में और कोई नहीं था लेकिन इसे हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. कितनी बड़ी वारदात को एक व्यक्ति कैसे अंजाम दे सकता है इसके साथ और भी गिरोह हो सकता है.

CHHINDWARA BANK OF INDIA THEFT Attempt
सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ चोर का मूवमेंट (ETV Bharat)

जिस युवक ने लूट करने का प्रयास किया था उसकी कहानी भी अजीब

बैंक ऑफ़ इंडिया में जिस युवक ने लूट करने का प्रयास किया था उसकी कहानी भी अजीब निकली है. दरअसल, चंदनगांव का रहने वाला चंद्र प्रकाश लोखंडे बैंक ऑफ़ इंडिया का ग्राहक है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए का लोन था. करीब चार दिन पहले वह इस बैंक में पहुंच भी था और उस दौरान उसने रेकी किया था. फिलहाल पुलिस का मानना है कि लूट की नीयत से वह गया था और साथ ही बैंक के दस्तावेज भी जलकर नष्ट करना चाहता था कि उसके कर्ज का रिकॉर्ड भी मिट जाए.

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के अनुसार आरोपी शनिवार सुबह बैंक में घुसा था उससे और पूछताछ जारी है. आरोपी के लिए बैंक कोई नया नहीं था उसका आना-जाना वहां था उसने अपने साथ पेट्रोल रस्सी बम और एक धारदार हथियार भी रखा था. जब पुलिस पहुंची तो उसने धारदार हथियार से सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल पर हमला भी किया था सब इंस्पेक्टर के हाथ में मामूली चोट भी आई है."

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