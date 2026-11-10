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घरों में नहीं पंडाल में विराजती हैं लक्ष्मी जी, गांव में हो रही नोटों की बारिश, 33 साल पुरानी परंपरा

घरों में नहीं पंडाल में विराजती हैं लक्ष्मी जी ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: न नवरात्रि का मौका है और न ही गणेश चतुर्थी का पर्व, लेकिन इसके बाद भी सुंदर सा पंडाल सजा हुआ है और उसके भीतर माता जी की दिव्य प्रतिमा विराजित है. सुबह शाम बाकायदा आरती होती है दिन में भजन का यह सिलसिला दिवाली के दिन से शुरू होकर पंचमी तक चलता है, यहां पर माता लक्ष्मी जी विराजित होती हैं.

33 साल से हो रही है माता लक्ष्मी की स्थापना, नहीं होता विसर्जन