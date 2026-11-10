घरों में नहीं पंडाल में विराजती हैं लक्ष्मी जी, गांव में हो रही नोटों की बारिश, 33 साल पुरानी परंपरा
छिंदवाड़ा के बनगांव में 33 साल से हो रही है माता लक्ष्मी की स्थापना, नहीं होता विसर्जन, 5 दिनों का है उत्सव. रिपोर्ट महेंद्र राय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:39 PM IST
छिंदवाड़ा: न नवरात्रि का मौका है और न ही गणेश चतुर्थी का पर्व, लेकिन इसके बाद भी सुंदर सा पंडाल सजा हुआ है और उसके भीतर माता जी की दिव्य प्रतिमा विराजित है. सुबह शाम बाकायदा आरती होती है दिन में भजन का यह सिलसिला दिवाली के दिन से शुरू होकर पंचमी तक चलता है, यहां पर माता लक्ष्मी जी विराजित होती हैं.
33 साल से हो रही है माता लक्ष्मी की स्थापना, नहीं होता विसर्जन
बनगांव के पटेल (मुखिया) अमित सक्सेना ने बताया कि "33 साल पहले गांव के बुजुर्गों ने लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करने की शुरुआत की थी. उस समय उनकी सोच थी कि जब मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित होती है, गणेश जी का पंडाल सजता है तो माता लक्ष्मी को भी इसी तरीके से विराजित करना चाहिए और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया. खास बात यह है की माता लक्ष्मी का विसर्जन नहीं किया जाता है, इसलिए इस मूर्ति का भी विसर्जन नहीं होता. दिवाली के दिन से लक्ष्मी जी की स्थापना होती है 5 दिनों तक सुबह और शाम आरती और दिन में पंडाल में भजन कीर्तन किए जाते हैं. पांचवें दिन हवन के साथ ही उत्सव समाप्त हो जाता है.
ग्रामीण अपने घर में विराजित कर लेते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति
माता लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता इसलिए पंचमी में हवन किया जाता है और उसके बाद फिर प्रतिमा को उस जगह से उठाकर ग्रामीण अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने घर में विराजित कर लेते हैं. लक्ष्मी जी की स्थापना छिंदवाड़ा के बनगांव के चक्की चौक में की जाती है.
गांव में आ रही सुख समृद्धि, आर्थिक रूप से हुए मजबूत
अमित सक्सेना ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में कहीं और भी इस तरह से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की स्थापना नहीं होती है, सिर्फ उनके गांव में ही ये उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है. इसका असर गांव में देखने को भी मिलता है. गांव में सुख समृद्धि भरपूर है और लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए हैं.
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5 दिनों तक होता है उत्सव, लगता है मेला
दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की स्थापना होती है और फिर 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है. गोवर्धन पूजा, भाई दूज, तीज चतुर्थी और फिर पंचमी अलग-अलग तिथि में अलग-अलग विधि विधान से पूजा की जाती है. भाई दूज के दिन इस गांव में मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसमें लोग पारंपरिक नृत्य और अहिरी नृत्य का आनंद भी लेते हैं.