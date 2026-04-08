तंगहाल जिंदगी के बाद भी दूसरों को ठंडक देने चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे बांस के जादूगर
बांस से कई उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले कारीगर मुश्किल से कर रहे गुजर-बसर. बांस से कूलर की खस बनाने का काम प्रभावित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 2:20 PM IST
छिंदवाड़ा : मशीनी दौर में भी बांस की उपयोगिता कम नहीं हुई है. चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे कूलर के लिए खस बनाने वाले ठंडक के जादूगर अपने काम में मगन हैं. बांस में अपने हाथों की जादूगरी दिखकार ये वंशकार चिटुवा, टुकनी, पंखा, डलिया जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाते हैं. लेकिन गर्मी का मौसम आते ही ये लोग कूलर में लगने वाली खस बनाने में जुट जाते हैं.
लोहे के कूलर कम होने से काम प्रभावित
तपती धूप में सड़क किनारे बांस से खस बनाने वाले रमेश कुमार का कहना है "वह कई पीढियों से बांस का काम करते हैं. कई सालों से कूलर के लिए खस भी बांस से बनाते हैं. इससे गर्मी के मौसम में उनका धंधा चलता है. हालांकि आधुनिक उपकरणों के कारण उनके व्यापार पर असर हुआ है. अब प्लास्टिक कूलर आ गए हैं, उनमें खस की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन भी उनके पास खस बनाने का ही काम है."
इस साल कूलर के खस का काम मंदा
अप्रैल माह में इनका काम हर साल तेजी से चलता था. मुनाफा भी कमाने लग जाते थे लेकिन इस बार मौसम बार-बार बदल रहा है. लोगों ने अभी कूलर लगाने शुरू नहीं किए हैं. इसलिए खस की बिक्री कम हो रही है. दो-तीन साल पहले उनका अच्छा खासा व्यापार चल जाता था. अब घर परिवार चलाने के लिए इस काम के अलावा दूसरे काम भी करने पड़ते हैं. बांस को अपने हुनर से आकृति देने वाली रक्षा वंशकार ने बताया "बांस से बनी चीजों का उपयोग शादी विवाह से लेकर अंतिम संस्कार तक के कार्यक्रम में होता है. वर्तमान में व्यापार काफी प्रभावित हुआ है." इन लोगों का कहना है कि वे लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी इस काम को करें.
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बांस की कारीगरी में अब फायदा नहीं
बांस का व्यापार करने वाली गीता वंशकार ने बताया "वह पिछले 40 सालों से लगातार यह काम करती हैं. अब उनकी भी इच्छा नहीं होती कि इस व्यापार को आगे बढ़ाएं. दिनभर धूप में पसीना बहाकर भी उनका व्यापार उतना नहीं होता कि जितनी मेहनत लगती है. स्थिति खराब है. कूलर में लगने वाली खस 80 से 100 रुपए तक में बिक रही है. उन्हें बालाघाट बांस मंगवाना पड़ता है. लागत ज्यादा है, जबकि फायदा बहुत कम."