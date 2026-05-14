नौकरी गई तो शुरू किया ग्रीन गिफ्ट का कारोबार, छिंदवाड़ा के बलवंत खुशबू बेचकर कमा रहे लाखों
छिंदवाड़ा के बलवंत ने नौकरी जाने के बाद नहीं मानी हार. पिता और भाई के साथ नर्सरी से बदली तकदीर. नागेन्द्र सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 5:51 PM IST
छिंदवाड़ा: कोरोना काल में जब बलवंत की नौकरी चली गई तो वे बेरोजगार हो गए और उन्होंने हार नहीं मानी. अपने पिता और बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने नर्सरी का काम शुरू किया और अब वह छिंदवाड़ावासियों को ग्रीन गिफ्ट के साथ ताजे फूल-पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं. इस व्यवसाय से वह अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि दूसरों की नौकरी से अच्छा है अपना व्यवसाय.
जब नौकरी गई तो शुरू की नर्सरी
कोरोन संक्रमण काल में हजारों लोगों की जब नौकरियां चली गई थीं उनमें छिंदवाड़ा के बलवंत डोंगरे भी थे. वे पीथमपुर में एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे. जब नौकरी गई तो उनके सामने भी रोजगार की समस्या खड़ी हो गई. जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो घर में ही रहकर उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई के साथ मिलकर फूल और पौधों की नर्सरी की शुरआत की.
इस आपदा को उन्होंने अवसर में बदला और यह व्यवसाय चल पड़ा. अब हर माह इसी व्यवसाय से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं. उन्होंने इस काम में अपने साथ 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं.
'ग्रीन गिफ्ट की तरफ बढ़ रहा लोगों का रूझान'
बलवंत डोंगरे कहते हैं, "जब नौकरी गई तो नर्सरी की शुरुआत की. वह घर पर ही कई तरह के फूलों को ऊगाते हैं. गमलों में सजावटी पौधों के साथ फूल वाले पौधे तैयार करते हैं और उन्हें बेचते हैं. उन्हें पिता और उनके बड़े भाई इस काम में पूरी मदद करते हैं. छिंदवाड़ा के लोगों को हर तरह के पौधे और फूल उपलब्ध करवाते हैं."
आजकल शादी विवाह के मौके पर या किसी फंक्शन में महंगे-महंगे प्लास्टिक के समान या शोपीस देने का चलन पुराना हो गया है. अब लोगों ग्रीन गिफ्ट की तरफ रुझान बढ़ा है, जहां शादी और अन्य कार्यक्रमों में लोग गिफ्ट के तौर पर सुंदर इंडोर प्लांट्स और फूलों के पौधे गिफ्ट कर रहे हैं. यह उपहार न सिर्फ हमेशा जिंदा रहता है बल्कि प्रकृति को भी शुद्ध और सुगंधित बनाए रखता है. इससे यादगार हमेशा ताजी रहती हैं और पॉजिटिविटी आती है.
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'अब पेड़-पौधे ही हमारा परिवार'
बलवंत डोंगरे कहते हैं, "उनके इस काम में पूरा परिवार लगा हुआ है और ये पेड़ पौधे अब हमारे बच्चों की तरह हैं. किस पौधे को कितनी धूप चाहिए और कितना पानी. ये सब देखना होता है. यह सब मैनेज करना होता है. हमारे साथ 10 से 12 कर्मचारी जुड़े हुए हैं और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं."
बलवंत कहते हैं, "दूसरों को नौकरी देने से अच्छा है अपना खुद का व्यवसाय. जब इसी में जीवन चल रहा है और अच्छा लग रहा है. आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच से किसी भी असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है."