छिंदवाड़ा के किसानों को मिला ट्रैक्टर, बुलेट और ई स्कूटी, मोहन यादव ने वर्चुअली बांटे गिफ्ट
छिंदवाड़ा में बलराम कृषि महोत्सव हुआ आयोजित, वर्चुअली जुड़े सीएम मोहन यादव ने किसानों से की बात, क्विज क्विज कांटेस्ट के विजेता को दी बधाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 2:08 PM IST
छिंदवाड़ा: खेती और उद्यानिकी फसलों के लिहाज से छिंदवाड़ा प्रदेश के प्रमुख जिलों में अपना विशिष्ट पहचान रखता है. यहां का मक्का बहुत प्रसिद्ध है और जिला मक्का उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है. हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. किसानों को सिंचाई के लिये 10 घंटे बिजली दी जा रही है, सिंचाई के संसाधन बढ़ाये जा रहे हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इसी के तहत प्रदेश में पहली बार हमारे किसान भाइयों-बहनों का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी जिलों में 'बलराम कृषि महोत्सव' मनाया जा रहा है. यह सब बातें छिंदवाड़ा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही.
छिंदवाड़ा में बलराम कृषि महोत्सव
दरअसल, सीएम डॉ. मोहन यादव मंगलवार को छिंदवाड़ा की कृषि उपज मंडी कुसमैली के प्रांगण में आयोजित 'बलराम कृषि महोत्सव' में मंत्रालय से वर्चुअली जुड़े थे. कार्यक्रम में सीएम जिले के किसानों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने जिले के प्रगतिशील किसानों, कल्याण स्वाभिमान पर्व कृषि क्विज 2026 और वृंदावन ग्रामों में आयोजित गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों से भी सीधा संवाद किया और उन्हें बधाई दी.
अपनी मेहनत से छिंदवाड़ा के किसानों ने बनाई अलग पहचान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "छिंदवाड़ा की धरती, जनजातीय भाई-बहनों के परिश्रम और उनकी समृद्ध परंपराओं से सिंचित है. यहां के मेहनती किसानों ने खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. श्रीअन्न और फूलों की खेती में भी छिंदवाड़ा अलग स्थान रखता है. यहां के संतरे को जीआई टैग से बड़ी पहचान मिली है. छिंदवाड़ा को प्रदेश की कॉर्न सिटी कहा जाता है, यहां का स्वीट कॉर्न देशभर में मशहूर है.
हम छिंदवाड़ा के मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी उपज के लिए नये बाजार तैयार कर रहे हैं. राज्य सरकार का प्रयास है कि यहां के मक्के की गुणवत्ता और स्वाद को देश-दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचाया जाए. राज्य सरकार छिंदवाड़ा के किसानों को बेहतर भंडारण, प्रोसेसिंग यूनिट और राष्ट्रीय स्तर के बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है.
खेती के साथ ही उद्यानिकी को भी बढ़ावा
सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ ही उद्यानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. खेती की तरक्की के लिए पानी बहुत जरूरी है, छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. इस परियोजना के पूरे होने पर जिले की सिंचाई क्षमता 29 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाएगी. उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसल को खुद प्रोसेसिंग करे और उन्हें इसका बेहतर मूल्य मिले. इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के माध्यम से सुविधा दी जा रही है. छिंदवाड़ा जिले के 122 हितग्राही ने इस योजना का लाभ लिया है."
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किसानों ने की लाइव चर्चा
मोहन यादव ने बलराम कृषि महोत्सव छिंदवाड़ा में किसान पूरनलाल इनवाती से प्राकृतिक और समन्वित खेती, प्रवेश रघुवंशी से कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से नरवाई प्रबंधन, सुषमा शर्मा से देसी गाय पालन, गुरु प्रसाद पवार से आलू और स्वीट कॉर्न के क्षेत्र में उनके द्वारा संचालित गतिविधियों के संबंध में लाइव बातचीत भी की. उन्होंने किसानों द्वारा किए जा रहे इनोवेशन की पूरी जानकारी ली और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उत्साह बढ़ाया.
क्विज कांटेस्ट के विजेता किसानों से भी की चर्चा
बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व कृषि क्विज 2026 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता किसानों से भी सीएम ने चर्चा की और बधाई दी. इस क्विज में बुजुर्ग कृषक चंद्रा चंद्रवंशी को पहले पुरस्कार के तहत ट्रैक्टर के लिए ₹ 7.26 लाख, पूजा साहू को द्वितीय पुरस्कार के तहत बुलेट के लिए ₹ 1.68 लाख और मनोज चन्द्रवंशी को तीसरे पुरस्कार के रूप में ई-स्कूटी के किए ₹ 1.20 लाख की राशि शासन द्वारा दी गई है.
बलराम कृषि महोत्सव में कक्षा 10वीं में मेरिट में आने वाले किसान परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया. पहल शर्मा, चंचल जम्बोलकर, तृषा पहाड़े, प्रतिज्ञा मालवीय और प्रतीक सोनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.