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छिंदवाड़ा के किसानों को मिला ट्रैक्टर, बुलेट और ई स्कूटी, मोहन यादव ने वर्चुअली बांटे गिफ्ट

छिंदवाड़ा के किसानों को मिला ट्रैक्टर ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: खेती और उद्यानिकी फसलों के लिहाज से छिंदवाड़ा प्रदेश के प्रमुख जिलों में अपना विशिष्ट पहचान रखता है. यहां का मक्का बहुत प्रसिद्ध है और जिला मक्का उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है. हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है. साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. किसानों को सिंचाई के लिये 10 घंटे बिजली दी जा रही है, सिंचाई के संसाधन बढ़ाये जा रहे हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है.

इसी के तहत प्रदेश में पहली बार हमारे किसान भाइयों-बहनों का उत्साह बढ़ाने के लिए सभी जिलों में 'बलराम कृषि महोत्सव' मनाया जा रहा है. यह सब बातें छिंदवाड़ा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कही.