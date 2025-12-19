ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड में दो दिनों तक खाई में लटका रहा ट्रक ड्राइवर, आखिर मौत को दे दी मात

ट्रक मालिक रवि बघेल ने बताया, '' चांद नगर से ट्रक को मक्का भर के बोरगांव के लिए मंगलवार दोपहर को रवाना किया गया था. बोरगांव तक 130 किमी पहुंचाने के लिए तीन से चार घंटे का समय लगता है लेकिन ट्रक पहुंचा ही नहीं. इसके बाद ड्राइवर आसिफ खान को फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था. ट्रक की लोकेशन पता करने के लिए जीपीएस लगा रखा था, जब जीपीएस ऑन किया तो पता चला कि बघेल सिलवानी के घाट के पास की लोकेशन बताई है. मौके पर जाकर देखा गया तो ट्रक गहरी खाई में गिरा हुआ था.''

छिन्दवाड़ा : नगर पंचायत चांद से मक्का लोड कर बोरगांव के लिए निकला एक ट्रक अचानक लापता हो गया था, जब ट्रक की जीपीएस लोकेशन निकाली गई तो दो दिन बाद दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई. ट्रक छिंदवाड़ा के करीब बघेल सिलवानी घाट में खाई से नीचे गिर गया था और ड्राइवर मौत से लड़ते हुए उस ट्रक में दो दिनों से लटका था.

जैसे ही ट्रक मालिक रवि बघेल सिलवानी के घाट के पास जीपीएस लोकेशन पर पहुंचे और उन्होंने आवाज लगाई तो पाया कि ट्रक ड्राइवर आसिफ खान ट्रक में फंसा हुआ. पास जाकर देखा तो आसिफ की कराहने की आवाज आ रही थी, वो तकरीबन दो दिन से उसी हाल में ट्रक में फंसा था. तत्काल पुलिस को सूचना देकर मौके पर क्रेन बुलाई गई और ट्रक ड्राइवर को रेस्क्यू कर निकल गया.

उमरानाला पुलिस चौकी प्रभारी पारस आर्मो ने बताया, '' जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, तुरंत ही पुलिस टीम के साथ क्रेन की व्यवस्था करवाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया. सिलवानी घाटी में काफी मोड़ हैं, जहां पर अधिकतर दुर्घटनाओं के मामले सामने आते हैं.''

कड़ाके की ठंड के बीच घने जंगल में दो दिनों तक ट्रक ड्राइवर आसिफ खान ट्रक की सीट के पास फंसा रहा. दर्द से कराहते हुए वह लोगों से मदद के लिए घाटी के नीचे से आवाज भी लगता रहा लेकिन 200 फीट ऊपर तर उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी. दो दिनों तक ना तो उसे खाना मिला और ना ही पानी. ऊपर से कड़ाके की ठंड से भी जान जाने का खतरा था. इन खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद आसिफ खान दो दिनों तक मौत से संघर्ष करता रहा और आखिरकार रेस्क्यू कर निकाल लिया गया. आसिफ को छिंदवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि उसके पैर फ्रैक्चर हो गए हैं.