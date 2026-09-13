छिंदवाड़ा के कोर्ट से इंटरनेशनल बैडमिंटन कोर्ट तक, आशय करडे टर्की में दिखाएगा जलवा
छिंदवाड़ा के आशय करडे का ओलंपिक स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक जलवा, अब तुर्की में करेगा देश का नाम रोशन, रिपोर्ट-महेंद्र राय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 9:45 AM IST
छिंदवाड़ा: ओलंपिक स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट से इंटरनेशनल कोर्ट तक का सफर तय करने वाले आशय करडे की कहानी बेहद खास है. खेल की दुनिया में पहचान बनाने वाले उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटी सी जगह में रहकर बड़े सपने देखते हैं. बेहद कम उम्र में बैडमिंटन खेल की शुरुआत करने वाले आशय को तुर्की में देश का नाम रोशन करने का मौका मिला है.
छिंदवाड़ा से इंटरनेशनल बैडमिंटन कोर्ट तक
छिंदवाड़ा के ओलंपिक स्टेडियम बैडमिंटन कोर्ट से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के मंच तक पहुंच कर आशय ने उन खिलाड़ियों के लिए मिसाल पेश की है जो छोटी जगह से भी अपनी बुलंदियों के झंडे गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपने को ऊंचाइयां देने से कम नहीं होता है. छिंदवाड़ा के आशय करडे ने भी अपने खेल के दम पर ऐसा ही सफर तय किया है. जूनियर स्तर से बैडमिंटन में पहचान बनाने वाले आशय ने अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है.
2018 में बैडमिन्टन कॉम्पटीशन की शुरुआत
आशय करडे ने बताया कि, ''साल 2018 में इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टेट सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहली बार उन्होंने अंडर-13 वर्ग की क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. इसके बाद आशय ने जूनियर लेबल पर लगातार आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाई. 2021 में मध्य प्रदेश स्टेट जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन में भी क्वालीफायर किया था.''
धार एकेडमी से ट्रेनिंग और छिंदवाड़ा से सीखा गुड़
छिंदवाड़ा में आशय करडे के कोच रहे जावेद खान ने बताया, "वह खेल में शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, फिलहाल वह भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के प्रशिक्षण केंद्र धार में ट्रेनिंग ले रहे हैं. 2025 में उन्होंने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज में अंतरराष्ट्रीय खेल हैदराबाद में भाग लिया था.
उन्होंने 4 से 9 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतियोगिता में क्वालीफिकेशन में शानदार प्रदर्शन किया था. इसके अलावा मलेशिया के चुआ वाई एक्स को 21-16, 21-19 से हराया था और फिर बाद में भारत के एस. रल्लन के खिलाफ भी जीत दर्ज कर मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई. जहां आशय का मुकाबला भारत के प्रणव राम नागलिंगम से हुआ.
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वे अब तक चार इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हैं. जिसमें सबसे पहले हैदराबाद में बांग्लादेश-वियतनाम और अगले महीने तुर्की में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं. आशय का कहना है कि, ''मेरी इस सफलता के पीछे परिवार सहित मेरे कोच की मेहनत का असर है. जो भी व्यक्ति खेल में अपनी पहचान बनाना चाहता है उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि वह अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें. इसके साथ ही लक्ष्य तय कर उसमें फोकस करें तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है.''