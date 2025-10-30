छिंदवाड़ा में आयुर्वेदिक कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, परिजनों का आरोप, मेडिकल स्टोर सील
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से फिर आई बुरी खबर, परिजनों का आरोप आयुर्वेदिक कप सिरप पीने से 5 महीने की बच्ची की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 6:36 PM IST
छिंदवाड़ा: देश में मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला अक्टूबर के महीने में खूब सुर्खियों में रहा. जहरीली कफ सिरप से पूरे प्रदेश में करीब 24 बच्चों की मौत हो गई. जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सिरप के मालिक को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की. वहीं यह मामला ठंडा ही पड़ा था कि एक और बुरी खबर आई है. छिंदवाड़ा के बिछुआ में 5 महीने की बच्ची की मौत सर्दी-जुकाम की बीमारी के बाद हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक मेडिकल की दुकान से आयुर्वेद कफ सिरप खरीद कर बच्ची को पिलाया था.
मेडिकल से ली थी आयुर्वेद कफ सिरप और दवाई की पुड़िया
बिछुआ के संदीप मिनोटे ने बताया कि "उनकी 5 महीने की बेटी रूही को 27 अक्टूबर को सर्दी-जुकाम हुआ था. जिसके बाद गांव के ही एक मेडिकल स्टोर में पहुंचे और उन्होंने अपनी बच्ची की बीमारी के बारे में बताया. जिस पर दुकानदार ने उन्हें एक आयुर्वेदिक कफ सिरप कसामृत और दवाइयां की पुड़िया दी थी. जिसे शहद से खिलाने के लिए कहा था. उन्होंने वही दवाई अपनी बेटी को पिलाई, लेकिन शुक्रवार सुबह उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई. जिसके बाद उसे तुरंत लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे. जहां बच्ची की मौत हो गई. इस मामले में परिजनों में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है."
मेडिकल दुकान को किया गया सील, बनाया पंचनामा
बच्ची की मौत के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्ने ने बताया कि "सामुदायिक अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई थी. इस पर परिजनों के बताए अनुसार पंचनामा तैयार किया गया है. फिलहाल मेडिकल को सील कर दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा की बच्ची की मौत किन कारणों से हुई है. हालांकि इस मामले में बिछुआ थाने में मर्ग कायम किया गया है. परिजनों के पास से 16 पुड़िया आयुर्वेदिक दवा और एक आयुर्वेदिक कफ सिरप बरामद की गई है."
- SIT का चेन्नई डेरा, जहरीले कफ सिरप मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारियों से हड़कंप
- श्री सन फार्मा के रंगनाथन ने उगला बड़ा राज- जहरीली कफ सीरप की 2 हजार बॉटल का प्रॉडक्शन एक साथ
- 'कफ सिरप कांड के लिए सरकार जिम्मेदार', पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा: कमलनाथ
कोल्डरिफ कफ सिरप से 24 बच्चों की हुई है मौत
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बैतूल में अब तक 24 बच्चों की मौत कोल्डरिफ कफ सिरप पीने के बाद हो गई थी. इस मामले में सरकार ने कोल्डरिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक, उस सिरप को प्रिसक्राइव करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टोर में बेचने वाले फार्मासिस्ट और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गिरफ्तार किया है. अब आयुर्वेदिक कफ सिरप पिलाने के बाद मौत की बात को लेकर प्रशासन सावधानी बरत रहा है.